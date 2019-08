Le pagelle del Rennes - Camavinga il migliore, Grenier deludente

Risultato finale: PSG-Rennes 2-1

© foto di Federico Gaetano

Koubek 6 - Quando può ci mette una pezza, sbaglia pochissimo anche in uscita sui numerosi traversoni provenienti dalla fasce. Incolpevole sulla rete di Mbappé, ancora meno sulla punizione di Di Maria.

Gelin 5,5 - Fin quando Mbappé non si accende, le cose vanno abbastanza bene. Con il passare dei minuti la stella francese comincia a rendersi pericoloso e diventa quasi imprendibile per il centrale del Rennes.

Da Silva 6,5 - Nonostante la sconfitta, il capitano del Rennes ha assaggiato per un tempo l'idea di sollevare al cielo la Supercoppa. Prestazione quasi perfetta per un'ora di gioco, concede pochi spazi a Cavani ma non può far nulla sulle continue iniziative degli avanti parigini.

Morel 6 - Uno degli ultimi arrivi in casa Rennes, dimostra di essere un innesto importante per la squadra di Stephan. Roccioso quando serve, lavora bene in anticipo nonostante la differenza tecnica con gli avversari.

Bourigeaud 6 - Da sette in fase propositiva, da cinque in copertura. La sufficienza è l'esatta media anche se si rende protagonista dell'assist per la rete di Hunou ma quanta fatica nel contenere Mbappé. (Dal 68' Gboho 5,5 - Non un grande impatto con la sfida, si nota poco).

Lea-Siliki 5 - Dura soltanto un tempo, nella prima frazione va praticamente tutto nel senso giusto. Perde la bussola nella ripresa, commette il fallo duro su Sarabia dal quale nasce la rete su punizione di Di Maria. (Dal 84' Del Castillo sv).

Grenier 5 - L'ex meteora della Roma è l'uomo in meno del centrocampo del Rennes, ha il compito di catalizzare la manovra dei francesi ma finisce schiacciato nella morsa di un altro ex giallorosso come Marquinhos.

Camavinga 7 - L'anagrafe potrebbe mentire, si tratta di un classe 2002 che gioca da veterano. La giovane stella del Rennes tiene in piedi il centrocampo di Stephan, altrettanto bravo sia in fase di possesso che di contenimento.

Maouassa 6,5 - Ha fisico, ha corsa e buone intuizioni. Il possente laterale di Stephan non si fa sorprendere da Sarabia, nonostante la freschezza dello spagnolo riesce a limitare l'ex ala del Siviglia.

Hunou 7 - Un'occasione, un gol. Capitalizza al meglio il traversone di Bourigeuad dopo nemmeno un quarto di primo tempo, ottimo il tempo nell'anticipare Kehrer. Viene lasciato negli spogliatoi nella ripresa per esigenze tattiche. (Dal 46' Boey 6 - Prova a rinforzare il reparto arretrato, fresco nel finale per provare l'assalto).

Tait 5,5 - Abbandonato al suo destino in attacco, non può fare tanto per rendersi pericoloso. Non è male l'intesa con Hunou, ma senza palloni giocabili fa il solletico alla retroguardia del Paris Saint-Germain.