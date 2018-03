Le pagelle del Rennes - Gourcuff entra e colpisce, scatenato Sarr

Risultato finale: Bordeaux-Rennes 0-2

Koubek 6 - Non viene mai impegnato dagli avanti del Bordeaux, si fa valere in uscita alta e osserva praticamente da spettatore la vittoria del Rennes.

Danze 5,5 - Il meno preciso della retroguardia, non corre molti pericoli con De Preville ma ha più difficoltà nel tenere a bada il velocissimo Poundje.

Gelin 6,5 - Laborde non si rende mai pericoloso grazie al lavoro del centrale del Rennes, concede poco spazio agli avanti del Bordeaux senza sbavature.

Gnagnon 6,5 - Dotato di impressionati doti fisiche le utilizza nel modo giusto, si fa rispettare nel gioco aereo neutralizzando tutti i lanci lunghi.

Bensebaini 6,5 - Una spina nel fianco per la difesa del Bordeaux, contiene bene Malcom in fase difensiva e si lascia andare a diversi strappi pericolosi in fase offensiva. (Dal 70' Baal 6 - Aggiunge maggior peso alla retroguardia del Rennes svolgendo il compito con diligenza).

Bourigeaud 5,5 - Il meno in partita della squadra di Lamouchi, non funzione alla perfezione la fascia destra del Rennes e soffre la velocità di Poundje.

Prcic 5,5 - Il bosniaco svolge il lavoro sporco lasciando da parte la qualità, intento a marcare Meite ma manca qualche sua giocata per dare maggior pericolosità alla manovra.

Andre 6 - Si prende un cartellino giallo evitabile per troppa foga agonistica ma è prezioso in fase difensiva, bravo a dare una mano a Bensebaini nella marcatura su Malcom. (Dal 85' Gourcuff 6,5 - Gli basta meno di un minuto, al primo pallone toccato in area di rigore sigla il raddoppio).

Sarr 7 - E' molto inspirato e lo dimostra già dalle prime battute, ara la corsia mancina puntando con continuità Sabaly. In avvio di ripresa è il più lesto di tutti a realizzare la rete del vantaggio.

Khazri 7 - L'architetto del Rennes, l'ex della sfida a tratti è indiavolato e da un suo tiro dalla distanza nasce la papera di Costil e la rete di Sarr. L'anima della squadra di Lamouchi.

Sakho 5,5 - Tiene in apprensione la difesa del Rennes con la sua presenza ma non riesce mai a calciare verso la porta di Costil, poco pungente. (Dal 77' Lea sv).