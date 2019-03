Le pagelle del Rennes - Niang ci prova, difesa in difficoltà

Koubek 6 - Prende tre gol, su cui non può far molto. Evita passivo più pesante.

Traore 4.5 - Brutta prestazione in difesa. Spinta, ma anche tanti errori e passaggi a vuoti.

Da Silva 6 - Fa quello che può ma accanto a lui combinano un disastro dopo l'altro.

Mexer 5 - Fatica molto contro Aubameyang che gli scappa in più di una circostanza.

Bensebaini 5.5 - Non basta solo l'esperienza. Gara in chiaroscuro. Non riesce a prendere per mano i parigini nei momenti chiave.

Sarr 5.5 - Non convince nemmeno lui. Brutta prestazione proprio nella serata che poteva diventare storica.

André 5 - Il centrocampista delude. Poteva essere la sua serata e invece aumentano i rimpianti. Troppa discontinuità. (Dal 79' Lea Siliki s.v. )

Grenier 5.5 - Non riesce a contenere l'avanzata dei Gunners nel primo tempo. Alza bandiera bianca nella ripresa. (Dal 70' Hunou s.v. )

Bourigeaud 5.5 - Discontinuo, alterna cose buone ad altre decisamente meno convincenti. Cala in quantità nella ripresa.

Ben Arfa 5.5 - Più ombre che luci. La partita è lo specchio della sua carriera: tanto fumo e poco arrosto.

Niang 5.5 - Tanto movimento e incisività in avanti. Sfiora anche la rete, ma nei momenti decisivi floppa.