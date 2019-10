Le pagelle del Rennes - Niang delude, Grenier migliore in campo

Risultato finale: Lazio-Rennes 2-1.

Mendy 6 - Praticamente inoperoso durante tutto il primo tempo, non viene mai chiamato in causa. La difesa a 5 lo protegge molto bene, inizia a correre pericoli dopo 60' di gioco. Ha poche colpe sui gol, poteva fare poco sia su Milinkovic-Savic che su Immobile.

Da Silva 6 - Gestisce molto bene la linea difensiva e spesso anticipa le giocate della Lazio chiudendo in diagonale. Peccato per la disattenzione su Immobile, sulla seconda rete della Lazio non salta e lascia libero l'attaccante biancazzurro.

Gnagnon 5.5 - Qualche sbavatura, come nell'occasione del cartellino giallo. Un po' in difficoltà con l'ingresso di Milinkovic-Savic, sul gol di Immobile sbaglia anche lui.

Morel 6.5 - Sblocca il match con un grandissimo inserimento, fa praticamente un movimento da manuale. Bene anche in fase di non possesso, supera egregiamente il momento di massima pressione da parte della Lazio.

Traore 6 - Nella prima frazione non trova moltissimi spazi e pensa più a difendere, nella ripresa è un po' più attivo e concede anche poco agli esterni da parte dei biancocelesti.

Grenier 7 - Detta i tempi, accelera e diminuisce il ritmo quando vuole. Entra in tutte le azioni pericolose del Rennes, si inventa anche l'assist per il gol di Morel. Ottima partita, peccato per il calcio di punizione nel finale: poteva gestirlo diversamente.

Martin 5.5 - Nel primo tempo è uno dei più reattivi, poi cala d'intensità come tutta la squadra. Il gol di Milinkovic-Savic è una doccia fredda per tutti.

Camavinga 6.5 - Nonostante la giovane età mette in campo una prestazione da applausi. Quando trova l'accelerazione crea molti pericoli alla difesa della Lazio, soprattutto quando si aprono gli spazi. Manca soltanto in alcune scelte, deve ancora maturare nella gestione della gara. (Dal 70' Bourigeaud 6 - Buon approccio, riesce a dare un buon cambio di passo alla fase offensiva del Rennes).

Doumbia 5 - Nel primo tempo non commette errori, anzi. Nella ripresa inizia il festival delle disattenzioni: lascia libero Milinkovic-Savic sull'azione del gol, da quel momento in poi non gli riesce più nulla. (Dall'82' Hunou s.v.).

Niang 5 - Era il giocatore più atteso, ma si vede pochissimo durante tutta la sfida. Spesso si intestardisce e si mette in proprio, ma la difesa biancoceleste gli prende le misure e non riesce più a fare nulla.

Tait 6 - Inizia molto bene la sfida, nel primo tempo è il più propositivo nel reparto offensivo dei francesi. Nella ripresa non sfrutta gli spazi che si aprono e cala vistosamente, fino alla sostituzione. (Dal 77' Raphina 5.5 - Doveva dare un cambio di passo, ma non riesce mai ad entrare in partita).