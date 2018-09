Le pagelle del Rennes - Niang strappa applausi, Grenier in chiaroscuro

Koubek 5 - Tutt'altro che preciso. Spesso stilisticamente imperfetto, altre volte completamente rivedibile nella ratio degli interventi.

Traoré 5,5 - Su quella fascia il PSG affonda poco, ma lui va in difficoltà quando gli avversari portano più uomini nella sua zona di campo.

Da Silva 5,5 - Primo tempo abbastanza solido, poi crolla nella ripresa sotto i colpi degli attaccanti del PSG.

Mexer 5 - Spesso fuori posizione, sicuramente rivedibile la sua prestazione. In affanno sugli inserimenti centrali degli avversari.

Bensebaini 6 - Una gara dalle due facce, come se fosse due calciatori diversi. Fa e disfa, commette errori e poi si fa perdonare. Tutto sommato sufficiente.

André 6,5 - Sontuoso in mezzo al campo, vince tanti duelli e recupera una miriade di palloni.

Bourigeaud 5 - Completamente fuori dalla manovra, tant'è che è lui il primo cambio di Lamouchi. Dal 75' Siebatcheu s.v.

Sarr 6 - Dopo il gran gol in Europa League non riesce a ripetersi, ma la sua velocità mette in difficoltà la retroguardia ospite.

Grenier 5,5 - Si fa vedere per un paio di tentativi da palla inattiva. Primo tempo più che sufficiente, ma nella ripresa scompare.

Lea-Siliki 6 - Se la cava bene sulla fascia, fa entrambe le fasi mostrando tanto spirito di sacrificio.

Niang 6,5 - Tra i migliori della partita. Va vicino al gol in un paio di occasioni, lavora per la squadra e strappa applausi col suo atteggiamento. Quando viene sostituito, infatti, viene tribuato dal pubblico di casa. Dall'81' Del Castillo s.v.