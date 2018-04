Le pagelle del Saint-Étienne - Cabella ispira, Ruffier salva

Risultato finale: Montpellier – Saint-Étienne 0-1.

Ruffier 7 - Para un calcio di rigore e in un paio di occasioni salva la sua porta dal gol. Uno dei più decisivi in casa Saint-Étienne.

Debuchy 6 - Non spinge moltissimo, ma comunque gestisce benissimo le giocate degli avversari. E lo fa con intelligenza.

Théophile-Catherine 5.5 - Compie un intervento che regala il calcio di rigore ai padroni di casa. Per il resto del match prova a sventare i cross, ma la prestazione resta insufficiente.

Subotic 6.5 - Non perde nessun contrasto fisico e gestisce molto bene ogni pallone che spiove in area piccola.

Gabriel Silva 6 - Soffre moltissimo le giocate di Mukiele, ma nel finale riesce a contrastare tutte le giocate che arrivano dalla corsia destra.

Selnaes 6 - Gioca con intelligenza e imposta molto bene. In fase di non possesso riesce comunque a limitare i centrocampisti avversari.

M'Vila 6 - In rottura è fondamentale, fa ripartire un paio di contropiedi che rischiano di spaccare il match. Si sacrifica molto in entrambe le fasi.

Hamouma 7 -Quando si inserisce e accelera fa sempre male. E segna un gol facile ma assolutamente pesante per la stagione del Saint Etienne. (Dal 74’ Ntep 5.5 - Perde qualche pallone di troppo in una fase cruciale del match).

Cabella 7 - La sua qualità è indiscutibile. Si divora un paio di buone occasioni davanti a Lecomte, ma le sue giocate sono decisive. (Dall’ 89’ Dioussé s.v.).

Monnet-Paquet 6 - In attacco non è molto presente, soprattutto nel secondo tempo. MA in difesa si sacrifica moltissimo e aiuta il compagno di reparto.

Beric 5 - Non tiene il pallone come dovrebbe fare, non impone mai la sua fisicità. E i suoi ne risentono parecchio. (Dal 56’ Bamba 5.5 - Non ha un buon impatto, sbaglia troppo).