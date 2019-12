Le pagelle del Saint-Etienne - Follia Aholou, Ruffier limita il passivo

Risultato finale: Saint-Etienne-Paris Saint-Germain 0-4

Ruffier 6,5 - I tiri arrivano da ogni posizione ma se il Saint-Etienne non chiude con un passivo ben peggiore è solo grazie agli interventi prodigiosi dell’esperto portiere.

Gabriel Silva 4,5 - Neymar non gli fa mai vedere il pallone. Dalla sua parte il PSG attacca con regolarità anche grazie alle sgroppate di Bernat (Dal 46’ Youssouf 5,5 - Si vede poco a parte in una conclusione che non crea pericoli alla porta di Keylor Navas).

Debuchy 5 - In difficoltà come tutta la retroguardia verde, è fuori posizione sul 2-0 tenendo in gioco Mbappé.

Perrin 5,5 - Ci mette l’anima il capitano del Saint-Etienne, prova a salvare sulla linea la conclusione di Mbappé prima del tiro volante di Paredes. E’ comunque l’ultimo a mollare.

Fofana 5 - Sfortunato quando devia involontariamente il tiro di Paredes ingannando Ruffier. Ci prova ma è difficile fermare gli attaccanti del PSG, rischia molto nella ripresa quando abbatte Icardi in area.

Trauco 4,5 - Non riesce mai a fermare Meunier ma specialmente Di Maria, troppo libero di costruire gioco e mettere in mostra le sue qualità.

Camara 5,5 - Prova a fare densità in mezzo al campo recuperando qualche buon pallone ma la serata non è delle più fortunate.

M’Vila 5 - Mette in campo molto dinamismo ma spesso ricorre alle maniere forti per fermare gli avversari che viaggiano al doppio della velocità.

Aholou 4 - L’intervento con cui falcia in pieno Paredes è senza senso. Rosso sacrosanto per un gesto incredibile.

Bouanga 6 - E’ il giocatore più pericoloso dei suoi. Il primo gol se lo divora, nelle altre occasioni invece trova un ottimo Keylor Navas e poi due conclusioni che si perdono di un soffio sul fondo (Dall’80’ Correia sv).

Nordin 5,5 - Prova qualche strappo specie su un Diallo non sempre perfetto ma alla fine non crea pericoli alla porta di Keylor Navas (Dal 58’ Boudebouz 5,5 - Prova a pungere ma non si vede mai nell’area rossoblu).