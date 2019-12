Le pagelle del Salisburgo - Haaland non colpisce, Stankovic incolpevole

Salisburgo-Liverpool 0-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stankovic 6,5 - Con le due grandi parate, su Salah e Keita, tiene a galla il Salisburgo nel primo tempo. Anche a inizio ripresa fa un intervento decisivo sull'egiziano, ma poi viene freddato dagli inglesi due volte (sempre Keita e Salah), sulle quali non ha eccessive colpe.

Kristensen 5,5 - Nel primo tempo controlla bene la situazione, nella ripresa Robertson e Mané si accendono e va in difficoltà.

Onguené 4,5 - Male sui due gol del Liverpool. In occasione dello 0-1 si fa saltare con estrema facilità da Mané, mentre è disattento e troppo lento sullo 0-2 di Salah.

Wober 5,5 - Legge non sempre bene le trame offensive degli avversari e sbaglia anche un paio di disimpegni.

Ulmer 6 - Con coraggio sale anche nell'altra metà campo e crea apprensioni ad Alexander-Arnold.

Mwepu 6,5 - Dinamino e intenso: i suoi break mandano in tilt le linee di difesa del Liverpool.

Junuzovic 6,5 - Gara di assoluto spessore, è la testa del Salisburgo (dal 68' Daka 5,5 - Entra quando il match ormai è scivolato via. Nel finale avrebbe la possibilità di calciare da buona posizione o di servire un suo compagno per un tap-in facile, ma sbaglia tutto e regala palla ad Alisson.)

Szoboszlai 6 - Si limita a fare il compitino. Dimostra di avere qualità, ma forse oggi accusa troppo la pressione, oltre che soffre la forza degli avversari (dal 90' Ashimeru s.v. )

Minamino 7 - Svaria su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto.

Haaland 6 - Ci prova, si sbatte e fa a sportellate. Ha due-tre occasioni per segnare, ma non trova l'angolo buono. Serata poco entusiasmante per il baby attaccante prodigio (dal 76' Okugawa s.v.)

Hwang 6 - Bene nei movimenti e nelle giocate, pecca di precisione e cattiveria in area di rigore.