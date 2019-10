Le pagelle del Salisburgo - Stankovic male. Minamino trascinatore

Risultato finale: Liverpool-Salisburgo 4-3

Stanković 4,5 - Subisce quattro reti non risultato totalmente esente da colpe.

Kristensen 5,5 - Pattuglia la corsia di destra patendo, il più delle volte, le sortite offensive avversarie.

Onguéné 6,5 - Gioca al fianco di Wöber effettuando una serie di chiusure difensive degne di nota.

Wöber 5,5 - Comanda la difesa di Marsch faticando, in maniera piuttosto vistosa, a contenere gli attaccanti dei Reds.

Ulmer 5 - Controlla l'out di sinistra subendo, praticamente sempre, l'intraprendenza di Salah.

Minamino 7,5 - Trascina caparbiamente il Salisburgo rendendosi protagonista di un gol ed assist.

Mwepu 6 - Salva parzialmente la sua prestazione, altrimenti insufficiente, propiziando l'azione del primo gol del Salisburgo.

Junuzović 5 - Tocca un esiguo numero di palloni faticando ad entrare in partita come ci si aspetterebbe (dal 79' Ashimeru sv - Subentra ad uno spento Junuzović non riuscendo, nel tempo a sua dispozione, a farsi notare).

Szoboszlai 5,5 - Lavora timidamente lungo la fascia di competenza non creando grossi pericoli alla difesa avversaria (dal 71' Okugawa 6,5 - Sostituisce Szoboszlai conferendo vivacità alla manovra offensiva di Marsch).

Daka 5,5 - Riceve pochissimi rifornimenti offensivi cercando, e non trovando, la giocata decisiva (dal 57' Haaland 7 - Prende il posto di Daka realizzando, in maniera rapace, la sua quarta rete in due partite di Champions).

Hwang 7,5 - Lavora generosamente lungo il fronte d'attacco impreziosendo la sua prova con un gol ed un assist.