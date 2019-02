Le pagelle del Siviglia - Ben Yedder segna ancora, male Vazquez

Risultato finale: Siviglia-Lazio 2-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vaclík 5.5 - Solita confusione quando deve uscire, forse il punto debole di questa squadra. Non dà mai sicurezza, sbaglia davvero troppo. Nei prossimi turni serve più attenzione, difficilmente verranno perdonate altre leggerezze.

Mercado 5.5 - Non brilla come al solito, è uno dei peggiori in fase difensiva. Nel primo tempo viene graziato da Taylor, il pestone su Lulic in area era abbastanza netto. Per il resto della sfida spesso va in difficoltà.

Kjaer 6 - Altra buona prestazione da parte del centrale del Siviglia, vince praticamente tutti i contrasti alti. Non soffre Immobile, lo limita in ogni occasione. Qualche svarione, ma alla fine non arrivano gol.

Sergi Gomez 6.5 - Il migliore del pacchetto arretrato degli andalusi, sulla fisicità domina durante tutto il match. Qualche errore di troppo sugli inserimenti di Cataldi, ma il dinamismo non fa parte delle sue peculiarità.

Navas 6 - In fase difensiva continua ad avere qualche amnesia, ma nel complesso gioca una buona gara. Suo l'assist perfetto per il 2-0 messo a segno da Sarabia.

Vázquez 5 - Fa di tutto per farsi ammonire due volte e alla fine Taylor lo accontenta. Un giocatore dalle sue qualità non può commettere simili errori, partite e qualificazioni rischiano di essere gettate al vento per azioni simili.

Mesa 6 - Sostituisce lo squalificato Banega e non delude. Qualche errore di troppo con la pressione alta da parte della Lazio, ma per il resto detta i tempi e recupera anche palloni importantissimi. (Dall' 82' Rog s.v.).

Sarabia 7 - Forse il giocatore più determinante di questa squadra. Fa gol, si inserisce con i tempi giusti, recupera palla e fa reparto da solo. Come media reti siamo alla pari di molti colleghi che giocano più avanti di lui: non male per uno che si trova a 40 metri dalla porta.

Escudero s.v. (Dal 6' Promes 6 - Entra dopo pochi minuti, la sua velocità è sempre un problema. Ma a volte pecca troppo nella scelta finale, deve essere più lucido nei momenti chiave).

Silva 5.5 - Non la sua migliore partita da quando è a Siviglia, spesso perde il tempo giusto per la conclusione. Può e deve fare meglio, anche perché accanto ha un giocatore che continua a segnare con una certa continuità. (Dal 63' Amadou 6 - Buon impatto con la sfida, in inferiorità numerica porta quella fisicità necessaria per bloccare la Lazio).

Ben Yedder 7.5 - Ancora una volta lui: indirizza la gara con il solito inserimento e scambio dal limite. Attaccante moderno con tantissime qualità, ma una fondamentale. Segna e spesso fa segnare, limitarlo diventa sempre più complicato.