Le pagelle del Siviglia - Bene André Silva, delude Vaclik

Risultato finale: Lazio-Siviglia 0-1.

© foto di J.M.Colomo

Vaclík 5.5 - Non corre molti pericoli durante tutto il match, ma nell'unica conclusione verso la porta rischia di prendere gol con un intervento da dimenticare. Deve dare più sicurezza a tutta la squadra.

Mercado 6 - Non perde un duello e concede pochissimo ai propri avversari. Bene in lettura, sporca tutte le linee di passaggio bloccando ogni azione della Lazio. Da evidenziare però il calo nel finale, con un paio di interventi che potevano costare carissimo alla squadra di Machin.

Kjaer 7 - Domina durante tutto il match, sbaglia pochissimo soprattutto su Caicedo. Vince tutti i contrasti e salva anche un pallone indirizzato in porta.

Gomez 6.5 - Quando viene pressato va in difficoltà, ma riesce a chiudere e a rimediare ai propri errori. Sui palloni alti non si fa mai sorprendere.

Navas 6.5 - Incanta per la sua semplicità. Sceglie sempre la giocata intelligente e non forza mai il passaggio, la sua esperienza fa la differenza nello scacchiere di Machin.

Sarabia 7 - Una scheggia impazzita, tra le linee è imprendibile. La sua mobilità manda in crisi la Lazio e infatti i palloni pericolosi arrivano proprio dai suoi piedi. (Dall' 83' Amadou s.v.).

Banega 6.5 - In mezzo al campo serve sempre uno con le sue peculiarità. Recupera molti palloni, soprattutto sui contrasti e sui rimpalli. Qualche errore di troppo in fase di impostazione, ma accanto a lui c'era un giocatore con i piedi buoni proprio per far fronte a questa mancanza.

Vázquez 6 - Sufficiente, come il suo atteggiamento. Ha un talento pazzesco e lo fa vedere, ma a tratti. Nel momento cruciale aspetta troppo e non calcia, poteva essere il colpo del ko.

Escudero 6.5 - In alcune situazione sbaglia la scelta, ma per il resto della sfida fa impazzire la catena di sinistra della Lazio. Quando può si accentra, aumentando la densità. (Dal 75' Promes 6 - Entra bene in campo, dando profondità e velocità agli andalusi).

Silva 6.5 - Si muove molto bene nel reparto offensivo, scambiandosi spesso la posizione con il compagno di reparto. Un paio di buone incursioni, manca soltanto la precisione nella conclusione finale.

Ben Yedder 7.5 - Partita perfetta, fa tutto quello che deve fare un attaccante. Non dà mai punti di riferimento e crea spesso problemi ad Acerbi. Gran gol segnato, arriva con i tempi giusti su un pallone perfetto. (Dal 71' Munir 6 - Buon impatto sulla sfida, si impone soprattutto sulle ripartenze).