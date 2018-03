Le pagelle del Siviglia - Ingenuo Sarabia, deludono Vazquez e Banega

Risultato finale: Leganes-Siviglia 2-1

Rico 5,5 - Non appare perfetto tra i pali, qualche uscita discutibile del portiere del Siviglia. Ha qualche responsabilità sulla rete di Bustinza.

Layun 6,5 - Il messicano soffre le offensive sulla sua fascia di Diego Rico mentre a vita facile come Omar Ramos, nel finale riapre la sfida con un destro secco.

Kjaer 6 - Poche disattenzioni per l'ex Palermo e Roma, si perde soltanto Amrabat in avvio di gara ma si riscatta con il passare dei minuti.

Lenglet 6,5 - Il leader assoluto del reparto arretrato del Siviglia, il francese è bravo a salvare sulla linea sul tocco di Amrabat ed è impeccabile sui palloni alti.

Escudero 5 - La marcatura non è il suo forte e lo conferma sul finale di prima frazione, concede troppo spazio a Bustinza che tutto solo manda in rete. (Dal 78' Arana sv).

Banega 5 - Prestazione sottotono per l'ex Inter, tocca tantissimi palloni ma nel perde anche diversi. Non riesce a dare imprevedibilità e velocità alla manovra della squadra di Montella.

N'Zonzi 5 - Buono il suo lavoro davanti alla difesa ma crolla nella seconda frazione, sulla rete di Eraso si dimentica completamente di Eraso che indisturbato realizza il raddoppio.

Sarabia 4,5 - Prova a sbloccare il punteggio nel primo tempo ma il suo mancino viene neutralizzato da Cuellar, si sbatte su tutto il fronte offensivo ma nel finale si fa prendere dal nervosismo. Doppio giallo per un intervento duro su Rico lasciando i suoi in dieci.

Vazquez 5 - Il Mudo non vive una giornata di grazia, non manca la volontà di far bene ma viene sempre francobollato da Siovas. Sfiora la rete con un colpo di testa. (Dal 73' Muriel 6 - Prova a dare la svolta alla sfida, qualche buon movimento ma poco accompagnato dal resto della squadra).

Nolito 5,5 - Poteva essere la partita dell'ex Manchester City ma non lo è stata, non si accende lo spagnolo che prova qualche giocata ma con poco costrutto. (Dal 63' Sandro 5,5 - Da un suo errore nasce l'azione che da il via al raddoppio del Leganes, non un ingresso positivo).

Ben Yedder 5,5 - L'eroe dell'Old Trafford non si ripete, imbrigliato dalla retroguardia del Leganes che non gli concede spazio. Non calcia mai verso la porta di Cuellar, serve però il pallone per la rete di Layun.