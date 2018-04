Le pagelle del Siviglia - N'Zonzi gol da urlo, Ben Yedder perde la testa

Risultato finale: Siviglia-Villarreal 2-2

Soria 6,5 - Non è perfetto nell'occasione della rete di Raba ma è decisivo su Cheryshev, grande prova per il secondo portiere del Siviglia.

Jesus Navas 5 - Non è un terzino e lo si nota quando viene puntato da Cheryshev, lascia troppo spazio all'ex Real Madrid mentre prova timidamente a farsi vedere in fase offensiva.

Mercado 5,5 - Bacca è un cliente scomodo e spesso sui palloni aerei perde il duello con il colombiano, si fa sentire però sui calci piazzati in proprio favore.

Lenglet 6,5 - L'unico a salvarsi della retroguardia del Siviglia, sempre a testa alta provando a mettere la pezza sugli errori dei compagni. Serve l'assist per la rete di Nolito.

Escudero 5 - Il capitano del Siviglia non convince e viene sempre puntato e saltato da Samu Castillejo come successo in occasione del vantaggio del Villarreal.

Banega 6 - L'ex Inter prova ad accendere la luce in mezzo al campo, diversi lanci da applausi e telecomandati per i compagni. Peccato per l'errore dal quale nasce la rete di Bacca.

N'Zonzi 7 - Lotta a centrocampo come suo solito, prova a mettersi in mostra anche con qualche inserimento senza palla in area di rigore avversaria. Nel finale di gara esce dal cilindro una conclusione perfetta dai trenta metri per il pareggio.

Sarabia 6,5 - Uno dei più attivi sulla corsia destra, punta sempre Jaume Costa e va ad affiancare Muriel nel tentativo di colpire.

Vazquez 6 - L'ex Palermo prova a mettersi in mostra tra le linee, fa fatica a sgusciare ma quando fa partire il mancino serve alla perfezione i compagni. (Dal 68' Nolito 6 - Prima sbaglia il calcio di rigore e poi si riscatta con la rete che riapre i giochi prima del pareggio).

Sandro 6,5 - Uno degli ultimi a mollare, si sacrifica molto su tutta la corsia mancina e poi si rende anche pericoloso con qualche destro dal limite. (Dal 85' Mesa sv).

Muriel 5 - Si prende i fischi del proprio pubblico al momento dell'uscita dal campo, non incide in avanti e soltanto una volta va vicino alla rete. (Dal 54' Ben Yedder 4 - La sua gara dura soltanto nove minuti, il tempo di protestare e poi applaudire ironicamente il direttore di gara prendendosi il cartellino rosso).