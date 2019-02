Le pagelle del Siviglia - Navas e Mercado illudono, male i cambi

Siviglia-Barcellona 2-4

Vaclik 5 - Può solo ammirare il primo gol di Messi: sinistro in mezza rovesciata sotto l'incrocio. Ha invece molte responsabilità sul 2-2 dell'argentino: non sul tiro, imparabile, ma perché é lui che dà il via all'azione del Barcellona sbagliando il rilancio da fondo. Poche colpe, invece, sugli ultimi due gol blaugrana.

Sergi Gomez 6,5 - Partita di assoluto spessore, non va mai in difficoltà.

Kjaer 6,5 - L'intervento in area su Suarez nella ripresa è decisivo. Guida bene la linea difensiva del Siviglia.

Mercado 7 - Solido dietro, decisivo davanti. Ha il merito di segnare il 2-1 poco prima dell'intervallo con un gesto da bomber d'area di rigore: interno destro in diagonale ad anticipare Piquè. Non è un caso che il Siviglia comincia a soffrire dopo che lui esce dal campo (dal 51' Vazquez 5 - Entra male, senza lo spirito giusto e sbaglia diversi appoggi che uno dalla sua tecnica dovrebbe eseguire a occhi chiusi. Prende anche un giallo.)

Jesus Navas 7 - Illude il Sánchez Pizjuán con un preciso destro in diagonale al 22' che supera ter Stegen. Sopratutto nella prima parte di gara vince il duello personale con Jordi Alba.

Sarabia 6,5 - Partecipa al gol dell'1-0 portando via la marcatura di Umtiti e fa l'assist a Mercado per il 2-1. Cala nel finale come tutta la squadra.

Banega 6 - Si riprende il centrocampo del Siviglia dopo due partite. Lotta fino alla fine.

Rog 6 - All'esordio in Liga soffre un po' l'intensità della gara. Fa un paio d'errori tecnici, ma si cala bene nella parte e si sacrifica. Viene sostituito prima del pareggio del 2-2 di Messi (dal 61' Mesa 6 - Prova a tenere palla ma entra quando l'inerzia della partita è chiaramente dalla parte degli avversari.)

Wober 6,5 - Scende in campo un po' a sorpresa ma gioca una partita superlativa. Sulla sinistra va come un treno, ha gamba e mette in difficoltà Semedo. Esce per un problema fisico ( dal 58' Amadou 5 - Con lui la difesa del Siviglia è più fragile. Sfortunato nel deviare la palla su Messi per il 2-3, tiene in gioco Suarez che fa il 2-4.)

Ben Yedder 6,5 - Attraversa un momento di forma straordinario. Dopo i 2 gol alla Lazio, oggi non finisce sul tabellino dei marcatori ma nel primo tempo è una scheggia impazzita. È lui che conduce il contropiede del momentaneo vantaggio di Jesus Navas. Nel finale si vede un po' di meno.

Promes 6 - Con il suo movimento verso l'esterno allarga le maglie della difesa del Barcellona e favorisce l'inserimento dei centrocampisti. Nel finale si sacrifica come quinto di centrocampo.