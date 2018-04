Le pagelle del Southampton - Austin gol in 1', delude Bertrand

Risultato finale Arsenal-Southampton 3-2

© foto di Federico De Luca

McCarthy 6.5 - Punito dalle prime due conclusioni in porta dell'Arsenal, non può nulla soprattutto sul raddoppio con deviazione del suo difensore. Due interventi decisivi nella ripresa, incolpevole sul terzo gol.

Bertrand 5.5 - Non ha mai spinto sulla corsia destra, soffrendo oltremodo le accelerazioni di Welbeck. Se lo lascia sfuggire in occasione del 2-1 dei Gunners. Più coraggioso nel finale.

Yoshida 5.5 - Un po' di sfortuna per il difensore che involontariamente devia in rete la conclusione di Welbeck. Nel duello con l'attaccante, comunque, esce costantemente sconfitto. (Dal 72' Austin 7 - Appena entrato, in un minuto scarso, infila alle spalle di Cech il momentaneo pareggio del Southampton).

Hoedt 6.5 - Toglie spesso le castagne del fuoco, rimediando a qualche disattenzione dei compagni. Attento in chiusura, riparte palla al piede dalla difesa e sgancia anche un bel tiro dalla distanza.

Stephens 6 - Si distingue nel gioco aereo, qualità che gli permette spesso di liberare sui palloni alti. Garantisce compattezza alla retroguardia ma nel finale si fa espellere per una manata a Wilshere.

Soares 7 - Con fortuna e tenacia serve in mezzo all'area l'assist per il gol di Long, si ripete confezionando anche quello per il raddoppio di Austin. Garantisce un'ottima spinta sulla fascia mancina a cercare il fondo.

Tadic 6.5 - Svaria sull'esterno di centrocampo e sulla linea della trequarti, trovando l'idea giusta per servire i compagni. Tanti cross messi in mezzo e movimento in avanti, ha il merito di far partire l'azione del pareggio.

Romeu 6 - Risulta efficace in mediana, dove svolge con ordine il ruolo di filtro. Alza la diga e bada al sodo senza troppi fronzoli.

Hoejbjerg 6 - Un acuto nel secondo tempo, con una staffilata dalla distanza che impegna Cech. Fa sentire la propria presenza a centrocampo soltanto nell'ultima mezzora, quando recupera diverse palle.

Ward-Prowse 6 - Si fa trovare nel posto giusto, sfiorando il gol negato solo dal miracolo di Bellerin. Cerca la conclusione in più occasioni, soprattutto sui calci piazzati, ma gli manca fortuna.

Long 7 - Con l'istinto dell'attaccante si getta sul pallone e va a firmare la rete del vantaggio. Sfiora la doppietta personale nel secondo tempo ma trova i guantoni di Cech. (Dall'80' Sims s.v.).