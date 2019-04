Le pagelle del Southampton - Bene Hojbjerg, Yoshida non impeccabile

Risultato finale: Southampton-Liverpool 1-3

Gunn 6 - Nel primo tempo non viene spesso chiamato in causa dagli attaccanti avversari, lui risponde comunque presente. Non è molto reattivo in occasione del gol di Keita, anche se la potenza con cui il pallone viene spinto in porta non è da sottovalutare. Poi cade sotto i colpi di Salah ed Henderson.

Valery 6 - Rispetto a Betrand spinge meno, ma dà comunque il proprio apporto nella metà campo avversaria. Ci sa fare, lo dimostra ancora una volta.

Bednarek 6 - Tiene sotto controllo per tutto il tempo Salah, limitandolo nei movimenti e stando attento a non concedergli grandi spazi. Se la cava.

Yoshida 5.5 - Buon primo tempo. Nella ripresa cala un po’ il livello dell’attenzione: prima rischia di regalare un rigore a Keita, poi non riesce a fermare la corsa di Salah per l’1-2.

Vestergaard 6 - Un muro, non perde un singolo duello nell’uno contro uno. Un po’ macchinoso in fase d’impostazione, ma non è il suo forte. (Dall’85’ Austin s.v.)

Bertrand 6.5 - Corre come un motorino sulla fascia, arriva con una facilità disarmante sul fondo ed esegue cross a ripetizione. Da uno di questi arriva il gol vincente di Long.

Romeu 6.5 - Ruba una quantità industriale di palloni, si mette a disposizione della squadra e gioca una partita sontuosa.

Hojbjerg 6.5 - Una diga avanti la difesa, una mina negli inserimenti senza palla. Da far vedere nelle scuole calcio il movimento in cui partecipa al gol di Long.

Ward-Prowse 5 - Si dà molto da fare, andando sempre a scavare zone del campo dove poter gestire con serenità la sfera. Si nota a sprazzi, col pallone non riesce quasi mai ad incidere. Non insegue Henderson sull’azione dell’1-3.

Long 6.5 - Un gol illusorio, da attaccante vero. Si batte come un leone su ogni pallone, fa salire la squadra e conquista calci piazzati. Punta d’altri tempi. (Dal 62’ Sims 5.5 - Prova a dire la sua, ma si nota molto poco in mezzora di partita.)

Redmond 6 - Viene un po’ offuscato da Long, ma fa tanto lavoro sporco e spesso si abbassa per dar manforte ai compagni del centrocampo. Molto generoso. (Dall’85’ Armstrong s.v.)