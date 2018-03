Le pagelle del Southampton - Cedric show, Gabbiadini da dimenticare

Risultato finale: Wigan-Southampton 0-2

© foto di Federico De Luca

McCarthy 6 - Poche volte viene chiamato in causa dagli avanti del Wigan, soprattutto nel secondo tempo vive un giornata abbastanza tranquilla.

Cedric 7 - Sicuramente il migliore della retroguardia dei Saints, il portoghese prende subito le misure a Jacobs e mette la pezza su qualche errore di Stephens. Nel finale in contropiede firma al rete del raddoppio.

Stephens 5,5 - L'anello della retroguardia del Southampton, fa infuriare Hughes specie nel primo tempo quando concede troppo spazio agli avanti del Wigan.

Hoedt 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione dell'ex Lazio, si fa valere sul gioco aereo soprattutto nel primo tempo sugli innumerevoli corner dei padroni di casa.

Bertrand 5,5 - Non una grande prestazione per il mancino, soffre le iniziative di Massey nella prima frazione e fa mancare il suo apporto in fase di possesso.

Tadic 6,5 - Tiene in vita il Southampton anche nei momenti più difficili, dal un suo calcio d'angolo perfetto nasce la rete di Hojbjerg.

Lemina 6 - Prestazione sufficiente dell'ex Juventus, fa da diga a centrocampo andando vicino anche alla rete in avvio di prima frazione.

Hojbjerg 6,5 - Prima prende le misure della porta di Walton e poi nella seconda occasione è bravissimo ad anticipare Elder e siglare la rete del vantaggio. Sostanza e qualità.

Boufal 5,5 - Si perde tra una finta ed un dribbling di troppo, sempre pericoloso in zona offensiva ma gli manca lo spunto per essere decisivo. (Dal 67' Redmond 6 - Bravo nel finale a servire il pallone vincente per Cedric).

Carillo 5 - L'ex Monaco continua a non convincere, l'argentino si nasconde dietro le maglie della difesa del Wigan senza mai riuscire a calciare verso la porta di Walton. (Dal 83' Long sv).

Gabbiadini 4,5 - Giornata da dimenticare per l'ex attaccante del Napoli, prima ha l'occasione a tu per tu con il portiere calciando su Walton poi su calcio di rigore si fa ipnotizzare dallo stesso estremo difensore del Wigan. (Dal 88' Romeu sv).