Le pagelle del Southampton - Gabbiadini eroe salvezza, bene Austin

Risultato finale: Swansea-Southampton 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

McCarthy 6,5 - Quella su Jordan Ayew può risultare la parata salvezza, un colpo di reni da applausi che gli consente di mantenere inviolata la propria porta.

Bednarek 6 - Un primo tempo perfetto per il centrale polacco, le sofferenze iniziano nel secondo tempo quando sulla sua corsia si sposta Jordan Ayew. (Dal 69' Gabbiadini 7 - Riscatta una stagione nata con la luna storta con la rete che vale la salvezza, dopo soli tre minuti firma il gol che salva i Saints).

Stephens 5,5 - Quello dei tre centrali che traballa visibilmente, alterna ottime letture a dormite che hanno rischiato di spianare la strada agli avanti dello Swansea.

Hoedt 6,5 - Difficile trovare spazio nella zona di competenza dell'ex Lazio, ottimo nel gioco aereo e bravo a non concedere spazio ad Andrè Ayew.

Cedric Soares 7 - L'esterno portoghese è sicuramente tra i migliori in campo del Southampton, presenza costante lungo la fascia destra con tanto di diversi traversoni per Charlie Austin.

Romeu 5,5 - Il suo apporto in termini di dinamismo non manca di certo, a volte si lascia prendere dalla troppa voga rischiando il secondo giallo.

Hojbjerg 6,5 - Roccioso ma intelligente, a volte vede lo spazio per servire i compagni come nel primo tempo per Austin. Battaglia a denti stretti contro i centrocampisti avversari.

Bertrand 6 - Esce dal guscio nel secondo tempo quando trova spazio per affondare sulla sinistra, impeccabile anche in fase di non possesso.

Tadic 5 - E' mancato l'apporto del talentuoso trequartista serbo alla squadra di Hughes, stavolta dal suo mancino non sono partiti palloni interessanti per i compagni. (Dal 83' McQueen sv).

Redmond 5 - Apporto insufficiente per il velocissimo attaccante del Southampton, ha qualche spazio per colpire ma non lo sfrutta nella maniera opportuna. (Dal 64' Long 6 - Prezioso il suo lavoro nel finale quando si guadagna parecchi calci di punizione).

Austin 6,5 - Non riesce a realizzare la settima rete in stagione ma è l'uomo più pericoloso dei Saints, sempre al centro dell'area di rigore e da un suo destro nasce la rete di Manolo Gabbiadini.