Le pagelle del Southampton - Hoedt sfortunato, Redmond il migliore

Everton-Southampton 1-1

McCarthy 6,5 - Dopo 90' di ordinaria amministrazione, nel finale si supera e compie una super parata su una punizione di Baines. Viene però ingannato poco dopo da una deviazione di Hoedt su un tiro di Davies, che fa così 1-1. Di certo non ha responsabilità.

Cèdric 6,5 - Buona prova la sua. Spettacolare il cross per il momentaneo vantaggio di Redmond.

Bednarek 6 - Gioca con sicurezza nonostante la sua giovane età.

Hoedt 5,5 - Rovina la sua ottima giornata e la festa del Southampton con lo sfortunato tocco sulla conclusione di Davies nel finale.

Yoshida 5 - È ingenuo nel farsi espellere, per doppio giallo, nel momento cruciale della partita, quando ancora il parziale era di 0-1.

Bertrand 6 - È un motore costante sulla sinistra. Arriva tante volte sul fondo ma spesso sbaglia la misura del cross.

Romeu 6,5 - Match di quantità e qualità. Porta pressione agli avversari e dà sempre equilibrio al centrocampo: i suoi passaggi vanno sempre a destinazione.

Højbjerg 6 - Nel vivo nella prima ora di gioco, poi abbassa il ritmo. È pulito ed elegante quando fa girare la palla.

Lemina 6,5 - Buono il suo primo tempo. Sempre propositivo e intelligente nel buttarsi negli spazi. Si fa male ed è costretto a uscire durante l'intervallo (dal 45' Redmon 7,5 - Se non fosse per lo sfortunato episodio nel finale, il suo gol del momentaneo 0-1 avrebbe avuto il valore di mezza salvezza. Ha voglia di fare e delle volte sbaglia l'ultima giocata, ma è il più pericoloso.)

Tadic 6 - Fluttua tra le linee per non dare punti di riferimento. Dà il via all'azione dello 0-1 di Redmond, servendo sulla sinistra Cèdric (dal 70' Ward-Prowse 6 - Dà il suo contributo e aiuta i compagni.)

Austin 5,5 - L'unico vero pericolo del primo tempo è il suo destro al volo, deviato in corner da Pickford. Sparisce nella ripresa (dal 76' Long s.v.)