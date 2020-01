Le pagelle del Southampton - Ings generoso, Redmond dinamico

Risultato finale: Southampton-Tottenham 1-0.

McCarthy 6 - L'attacco del Tottenham ha le polveri bagnate e non corre mai grossi rischi. Si fa comunque trovare concentrato quando serve.

Cédric 6 - Un colpo di testa nei primissimi minuti fa capire subito al Tottenham che i Saints fanno sul serio. Non corre grossi pericoli sulla sua fascia di competenza.

Stephens 6 - Senza paura nei duelli fisici con gli attaccanti avversari, la diga biancorossa concede pochissimi spazi.

Bednarek 6 - Rischia molto con una trattenuta su Kane, ma l'arbitro valuta il fallo solo da ammonizione. Nel complesso una prova concreta.

Bertrand 5,5 - Delega i compiti offensivi a Redmond e si occupa principalmente della copertura. Poco in evidenza.

Höjbjerg 6 - Dirige il centrocampo con ordine, si prende qualche rischio nei contrasti ma lo fa con il piglio giusto.

Ward-Prowse 6 - Si incarica di quasi tutti i calci piazzati, anche se non sempre sceglie la soluzione migliore. Fa sentire il proprio apporto nella manovra a centrocampo.

Armstrong 6,5 - Ottima intesa con Redmond, in particolare quando si tratta di saltare il centrocampo del Tottenham e bucare in velocità. Dal 45' s.t.: Romeu n.g. - Entra ormai in pieno recupero per spezzare il gioco.

Redmond 7 - Micidiale negli inserimenti, sa sempre cogliere il momento giusto per mettere in difficoltà i marcatori del Tottenham. Ispirato.

Djenepo 6 - Fa molto movimento, non sempre con grande costrutto, ma ha il merito di tenere costantemente impegnati gli avversari. Dal 12' s.t.: Long 6 - Agisce in modo molto diverso dal compagno, mettendosi in mostra in particolare nelle ripartenze in velocità.

Ings 7 - Il gol, apparentemente facile, nasconde un'ottima lettura della situazione di gioco. Quando non impegnato in avanti, ripiega generosamente a difendere. Dal 31' s.t.: Obafemi n.g. - Entra nel finale, quando ormai gli schemi offensivi sono saltati.