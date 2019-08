Le pagelle del Southampton - Vestergaard MVP, montagne russe Danso

Risultato finale: Southampton - Manchester United 1-1

Gunn 6,5 - Il primo tiro che gli arriva è un terra-aria di James all'incrocio: nulla da fare. Più tardi, sullo stesso gallese, è invece reattivo. Salva altre volte i suoi, compresa un'uscita su Rashford ed un bel volo su Greenwood.

Cedric 5,5 - Dalla sua parte il Manchester United spinge con una certa frequenza, e la sofferenza per il terzino ex Inter non manca certamente. Anzi, sul gol di James che apre le danze si fa saltare troppo facilmente. Finisce con problemi fisici.

Bednarek 6,5 - Assieme a Vestergaard contribuisce a tenere più possibile lontani i pericoli dalla propria area di rigore. Lui e il danese si rimbalzano bene le attenzioni su Rashford, chiudendolo quasi sempre.

Vestergaard 7,5 - Colleziona tanti buoni interventi difensivi, distinguendosi sopratuttto per la buona marcatura che applica su Rashford. E poi, soprattutto, per la potente incornata che porta l'1-1 ai suoi. Man of the match.

Danso 5 - Qualche difficoltà in avvio, che gli costa il primo giallo dell'incontro. Si rifà nella ripresa servendo l'assist a Vestergaard ma poi rovina tutto facendosi espellere. Gara da montagne russe.

Ward-Prowse 5,5 - Agisce a destra, lui che più propriamente sarebbe un centrocampista centrale. Il lato sinistro è inizialmente un gran terreno di caccia per lo United, e deve badare ad aiutare. Quando ha spazio non lo sfrutta.

Romeu 6 - Buona prestazione del centrocampista spagnolo, che tenta sempre di mettere un certo ordine all'interno della manovra dei Saints. È lui poi a battere il calcio d'angolo dal quale arriva poi, successivamente, il gol del pari.

Hojbjerg 6 - Un ruolo di grande fatica, il suo. L'allenatore lo colloca nei due di centrocampo, ma è lui - più che Romeu - a dover accompagnare l'azione offensiva della sua squadra. Ci prova, non sempre ci riesce ma si impegna.

Boufal 6 - Nelle prime battute, è il più attivo dei suoi. E il più pericoloso, con una rasoiata che si perde larga di nulla. Sulla lunga distanza trova meno spunti, ma la sua prestazione è senz'altro sufficiente. (dal 71' Armstrong 6 - Buttato dentro con la sua squadra in inferiorità numerica, fa quello che l'allenatore gli chiede: tante rincorse ed una dose extra di sacrificio. Si è vista).

Adams 5 - Fatica a liberarsi tra le maglie difensive avversarie. Ad inizio ripresa ha una grandissima chance, ma la sbaglia calciando male. L'errore gli costa il posto: poco dopo viene infatti sostituito. (dal 62' Long 5,5 - Ingresso francamente non indimenticabile. Dovrebbe aggiungere maggior peso al reparto avanzato dei suoi, ma va a finire che lo si vede davvero poco e nulla. Non era facile, comunque).

Ings 6 - Tenta di muoversi lungo tutto il fronte offensivo, pur partendo da una zolla maggiormente centrale dell'attacco. Apprezzabili gli sforzi, premiati dal colpo di testa sull'azione dell'1-1. Sugli sviluppi arriva il gol. (dal 77' Yoshida s.v.)