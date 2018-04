Le pagelle del Tolosa - Bene Imbula, difesa da incubo

Risultato finale: Olympique Lione-Tolosa 2-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lafont 5 - Poteva fare qualcosa di più sul primo gol, non dà mai la giusta sicurezza sulle uscite in presa alta.

Amian 4.5 - Dalle sue parti Cornet fa il bello e il cattivo tempo, sulle verticalizzazioni va sempre in difficoltà.

Diop 5 - Sulle giocate in verticale va sempre in difficoltà, non riesce quasi mai ad anticipare gli attaccanti del Lione.

Jullien 5 - Non riesce a bloccare le giocate dei padroni di casa, va spesso in confusione. Male sulle imbucate dei padroni di casa. (Dal 26’ Fortes 6 - Molto bene sui palloni alti, dà più sicurezza a tutta la squadra).

Sylla 4.5 - Traoré lo ridicolizza in ogni azione, gli lascia sempre spazio e non riesce quasi mai a fermare il numero 10.

Cahuzac 5 - Pensa più a discutere con Aouar anziché difendere, ingaggia un duello rusticano davvero inutile.

Sangaré 5 - Lascia troppo spazio alle giocate dei padroni di casa e regala un calcio di rigore praticamente inutile.

Imbula 6 - Uno dei più propositivi, soprattutto nella ripresa. Riesce a creare diverse occasioni per i compagni. (Dal 76’ Toivonen 5 - Entra in campo, ma non riesce in nessun modo ad incidere).

Jean 4.5 - Non si vede mai, va sempre in difficoltà e passa una partita a rincorre a vuoto gli avversari. (Dal 70’ Mubele 5.5 - Tocca pochi palloni, ne perde molti di più).

Gradel 6 - Uno dei più attivi, ci prova in più di un'occasione. Prova spesso la giocata o l'assist per i compagni.

Sanogo 6 - Si vede poco nel primo tempo, nella ripresa sfiora il gol in un paio di occasioni. Bene anche in fase di non possesso.