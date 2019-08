Le pagelle del Tolosa - Reynet non basta, Goncalves disastroso

Risultato finale: PSG-Tolosa 4-0

Reynet 6.5 - Para un rigore e fa tutto quel che può, ma non basta.

Diakite 5 - Regge un tempo insieme ai suoi compagni di reparto, poi crolla.

Amian 5 - La velocità di Choupo-Moting lo mette in seria difficoltà. Entra nella centrifuga del PSG nella ripresa.

Goncalves 4 - Serata disastrosa per il giovane difensore del Tolosa. Dopo l’autogol propizia anche un rigore, sbagliato poi da Di Maria. Dal 72’ Said - Entra quando la gara è già ampiamente compromessa.

Moreira 5.5 - Fa quel che può a turno su Mbappé e Di Maria, che alla lunga dimostrano di avere qualcosa in più nell’uno contro uno.

Vainqueur 5 - Compassato quando ha palla tra i piedi e quando prova ad arginare l’impeto dei centrocampisti avversari. Dal 59’ Dossevi 5 - Nessun guizzo quando viene spedito in campo.

Sangaré 5 - Nel primo tempo ha sul sinistro l’occasione per indirizzare la gara su binari più favorevoli. La sbaglia e scompare.

Sylla 5 - In balia dei palleggiatori avversari.

Makengo 5 - Poche incursioni, costretto perlopiù a dar manforte alla difesa.

Gradel 5 - Pochi palloni giocabili a disposizione e una grande occasione, sciupata malamente.

Koulouris 5 - Non riesce a far respirare i suoi compagni nei momenti di maggiore pressione del PSG. Dal 60’ Leya 5 - Difficile far male alla difesa del PSG in una serata come questa.