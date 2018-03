Le pagelle del Tolosa - Si salvano Mubele e Lafont, male Diop

Il Tolosa perde 2-1 dopo aver avuto le occasioni migliori nella ripresa

Lafont 6,5 – Incolpevole sui due gol del Marsiglia. Si supera sul colpo di testa di Luiz Gustavo tenendo aperta la partita nel primo tempo e replica nella ripresa con un altro salvataggio, questa volta su Germain.

Amian 5,5 - Dal suo lato c’è un Ocampos in grande forma e anche quando attacca Sakai va in sofferenza. Non si affaccia quasi mai oltre la propria metà campo.

Diop 5 – Dormita incredibile su Ocampos che gli scappa alle spalle in occasione del gol dell’1-0. Non dà sicurezza al reparto.

Julien 5 – Come il suo compagno di reparto è spesso impreciso e in più di un’occasione Germain gli sfugge sul primo palo, ma è fortunato che il centravanti dell’OM non trovi mai la porta. E’ costretto ad abbandonare il campo per infortunio. (dal 61’ Yago 5 – Non conferisce solidità alla difesa e si perde Payet in occasione del 2-1).

Sylla 6 – In difesa fatica su Sarr, ma quando si porta in avanti è pericoloso come in occasione dell’assist per Mubele. (dall’89’ Durmaz – s.v.)

Somalia 5,5 - Ruba tantissimi palloni, ma poi sbaglia tanto in fase di distribuzione vanificando il buon lavoro fatto in fase di riconquista.

Cahuzac 6 – Spesso si trova costretto a mettere una toppa ai vuoti lasciati dai due centrali, ma in fase di spinta non riesce a dare il suo contributo.

Imbula 5,5 - Fa saltare incontrastato Luiz Gustavo che prolunga di testa per la rete di Ocampos. Aumenta i giri del proprio motore dopo il pari e con l’allungarsi dei reparti c’è più spazio per i suoi strappi.

Gradel 6 - Chiede il pallone in profondità e spesso viene servito sui piedi. Dopo la rete del pari migliora e inizia a saltare costantemente Sarr mettendo più di una volta Sanogo davanti al portiere.

Sanogo 5,5 - Impreciso sotto porta con la traversa colpita su azione da fermo e spesso in ritardo sui cross dei due esterni alti. Non la sua migliore prestazione.

Mubele 6,5 – Alla prima occasione non perdona complice anche una disattenzione di Sakai e trova la rete del pari. Rivitalizza i suoi dopo un avvio shock contro il Marsiglia. (dal 69’ Jean 5,5 – Ha tanto campo da attaccare, ma viene sempre fermato nell’uno contro uno)