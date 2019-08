Le pagelle del Torino - Che spettacolo Zaza, gloria anche per Millico

Risultato finale: Debrecen-Torino 1-4

Sirigu 6,5 - Mai banale l'estremo difensore del Torino, si rende protagonista di grandi parata. Ottima quella su Trujic in avvio di ripresa, bene anche sul calcio di punizione di Toszer.

Izzo 6,5 - Ottima prestazione per l'ex Genoa, prosegue il feeling con il gol per il centrale dei granata. Perfetto il suo inserimento sul secondo palo che vale il raddoppio granata nel primo tempo. (Dal 83' Singo sv).

N'Koulou 5,5 - Strano assistere ad una sbavatura del difensore del Torino, ha qualche grattacapo con Garba e gli concede lo spazio in avvio di ripresa per la rete dell'attaccante nigeriano del Debrecen.

Bremer 6 - Senza infamia e senza lode, prestazione sufficiente ed abbastanza attenta per questo centrale brasiliano che proverà a ritagliarsi maggiore spazio rispetto alla scorsa stagione.

De Silvestri 6,5 - I ritmi sono già da campionato, l'esterno ha tutto campo continua ad affondare lungo la corsia destra per tutto il corso della sfida. Lascia partire diversi traversoni interessanti per le punte.

Meité 6,5 - Fisicità e intensità nella manovra granata per l'ex Monaco, conquista diversi palloni in mezzo al campo. Lotta conto i centrocampisti ungheresi, firma l'assist per la rete di Zaza che sblocca l'incontro.

Baselli 6 - Buona e sfortunata prestazione per l'ex Atalanta, detta i ritmi in mezzo al campo e si incarica della battuta di ogni calcio piazzato. Sul finire di primo tempo ha un problema alla coscia sinistra ed è costretto a lasciare il campo. (Dal 45' Rincon 6 - Esordio stagionale per il venezuelano, discreta prestazione).

Ansaldi 6,5 - Continua sulla falsariga della scorsa stagione, ennesima prestazione da top lungo la corsia mancina. Macina chilometri, capisce le intenzioni di Berenguer e serve l'assist al bacio per Armando Izzo.

Berenguer 7 - Lo spagnolo si conferma anche nella posizione di trequartista, specialmente nel primo tempo fa la differenza. Geniale la giocata che porta al raddoppio il Torino, filtrante a dir poco perfetto per Ansaldi.

Belotti 6,5 - Non poteva mancare la firma del Gallo anche nel match di ritorno, primo tempo sottotono ma nella ripresa è un'altra storia. Imbastisce una super azione con Zaza e firma la sua seconda rete in questa Europa League. (Dal 76' Millico 6,5 - Esordio indimenticabile europeo per il giovane attaccante granata, nell'unica occasione firma il poker definitivo del Torino).

Zaza 7,5 - E' partita l'operazione riscatto per l'attaccante del Torino, nuova stagione che nasce con una buona stella per l'ex Sassuolo. Regala spettacolo in Ungheria, il più pericoloso dei suoi. Firma prima il vantaggio, delizia nella ripresa con l'assist di tacco per Belotti.