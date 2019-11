Le pagelle del Tottenham - Alli croce e delizia, Eriksen non pervenuto

Risultato finale: Everton-Tottenham 1-1

Gazzaniga 6 - Viene chiamato pochissimo in causa soprattutto nella prima frazione, nella ripresa è sempre attento e chiude spesso la porta. Attenzione ed esperienza, ma non può far nulla sul gol di Tosun.

Aurier 5 - In difesa concede troppo a Digne, dalle sue parti arriva il cross del definitivo pareggio. Fa qualcosa in più in attacco, ma è lontano dalle sue prestazioni migliori. (Dall'88' Foyth 6 - Dà una mano alla squadra nel momento di maggiore difficoltà).

Alderweireld 5.5 - Si fa anticipare sul gol, lasciando libero Tosun. In attacco è più pericoloso, ma deve mantenere la concentrazione durante tutto il match.

Sanchez 5 - Troppe sbavature, soffre nel finale quando si alza il ritmo. Manca anche quando deve impostare, disattento nel leggere le azioni offensive dell'Everton.

Davies 6 - Nel primo tempo trova maggiore spazio ma non lo servono mai. Bene quando deve difendere, ma spesso non viene supportato dal centrocampo.

Sissoko 5.5 - Non riesce a rompere le linee di passaggio e concede troppo, sbaglia anche quando deve gestire il possesso. Deve assolutamente alzare la qualità.

Ndombele 6 - Gioca una partita spigolosa, pensa più al sodo e sporca tutte le linee di passaggio. Non bello da vedere, ma essenziale ed efficace nelle situazioni bloccate. (Dal 73' Lo Celso 5 - Non dà quel cambio di passo che tutti si aspettavano).

Eriksen 4.5 - Un'ombra che si muove sul campo, sembra essere un altro rispetto al giocatore che ha incantato in questa squadra. Mai uno strappo, per non parlare dei dribbling. Assente ingiustificato, deve alzare la qualità altrimenti tutta la squadra rischia di sprofondare per la mancanza di idee. (Dal 102' Sessegnon s.v.).

Alli 6 - Assente durante la prima ora di gioco, ma alla prima occasione utile si accende e trova il gol che spacca la partita. Qualità da vendere, ma manca la costanza. Nel finale si fa una bella dormita sul gol di Tosun, ormai è croce e delizia per Pochettino.

Son 5 - Difficile giudicarlo dopo quello che gli è capitato. Un fallo inutile da dietro, ma l'infortunio di Gomes è frutto del caso. Disperato per quello che è successo, la sua reazione fa quasi tenerezza. Non è stato un intervento cattivo, non merita l'insufficienza grave.

Lucas Moura 6 - Si vede poco in fase offensiva, dovrebbe essere il riferimento degli Spurs ma non riesce quasi mai ad imporsi. Bene in difesa, aiuta spesso sui palloni inattivi.