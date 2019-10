Le pagelle del Tottenham - Disastro Aurier. Male anche Eriksen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Liverpool-Tottenham 2-1

Gazzaniga 7 - Un primo tempo eccezionale, con un paio di parate da urlo. E anche nel secondo tempo riesce ad opporsi fin che può. Non fosse stato per lui il passivo sarebbe stato superiore.

Aurier 5 - Partita ordinata sulla fascia, ma è molto ingenuo in occasione del rigore concesso per un suo fallo su Manè. Un disastro per i suoi, che fino a quel momento erano riusciti a resistere. (dall'83' Lucas Moura - s.v.)

Sànchez 6 - Oscura Firmino e cerca di bloccare le sortite offensive centrali del Tottenham.

Alderweireld 6 - Centralmente fanno muro col compagno di reparto, e all'ultimo avrebbe anche l'occasione per il gol. Prestazione sufficiente.

Rose 5,5 - Viene salvato dall'arbitro dopo un suo intervento killer su Henderson nel primo tempo. Poi offre una buona spinta anche se soffre un po' le folate degli avversari.

Sissoko 6 - Un primo tempo di grande presenza a centrocampo, poi nel secondo tempo scende anche lui di livello.

Winks 5 - Partita piuttosto incolore del centrocampista Spurs, schiacciato dalla pressione del Liverpool e mai in grado di imporsi. (dal 63' Ndombele 5,5 - Prova a segnare con una brutta conclusione dai 40 metri, spedendo però tra le braccia di Alisson. Per il resto si vede pochissimo e non fa la differenza).

Eriksen 5 - Un po' spaesato per tutta la partita. Dalla sua classe e dal suo talento ci si aspettava decisamente di più. (dall'88' Lo Celso - s.v.)

Alli 5 - Come Eriksen non si vede praticamente mai in campo.

Son 6,5 - Tra i pochi dei suoi ad essere sempre pericoloso. Dai suoi piedi nasce il tiro che porta al gol del momentaneo vantaggio.

Kane 6 - Pronti via dopo 1 minuto l'Uragano ha già segnato con un colpo di testa da rapace d'area. Poi viene assorbito dalla partita piuttosto negativa dei suoi.