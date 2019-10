Le pagelle del Tottenham - Disastro totale, non si salva nessuno

Risultato finale: Tottenham-Bayern Monaco 2-7

Lloris 5 - 7 gol subiti e non sapere neanche da parte girarsi. Non ha grandissime colpe ma non si salva neanche lui.

Aurier 3 - Imbarazzante la sua fase difensiva. Gnabry lo devasta ogni volta che gli passa vicino

Alderweireld 3 - A questi livelli è impensabile mollare in questo modo. Imbarazzante.

Vertonghen 3 - Tira fuori l'orgoglio con una spinta su Lewandowski, colpevole di un giochetto sul 7-2. Peccato che prima gli avesse steso il tappeto rosso per il settimo sigillo.

Rose 4 - Spinge poco e difende ancora meno. Un pelino meglio dei suo compagni.

Ndombele 5.5 - Finché rimane in campo è uno dei meno peggio. Pochettino lo cambia e non si sa bene perché. (dal 64' Eriksen 5.5 - Non è preciso ma almeno ci prova in 2-3 occasioni, giustificando la presenza di Neuer questa sera).

Sissoko 4.5 - Poca qualità e poca qualità. Sovrastato dal centrocampo avversario.

Son 4.5 - Parte bene con il gol del vantaggio, poi sparisce senza giustificazioni dalla partita.

Alli 3.5 - Un tiro altissimo e poco altro. Irriconoscibile rispetto al campione ammirato poco tempo fa. (dall'71 Moura 5 - Non tocca un pallone in 19 minuti di partita)

Kane 5 - Segna il rigore altrimenti non ci saremmo accorti della sua presenza.

Winks 4 - Non fa filtro a centrocampo e non dà nemmeno qualità in fase di costruzione. (dall'81 Lamela s.v.)