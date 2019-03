Le pagelle del Tottenham - Eriksen generoso, Moura scelta azzeccata

Risultato finale: Liverpool-Tottenham 2-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lloris 5,5- Incolpevole sul gol di Firmino, macchia una buona prestazione con l'intervento impreciso che causa l'autogol di Alderweireld.

Alderweireld 6 - Sempre attento negli interventi difensivi e nei tempi di gioco, in occasione del 2-1 del Liverpool si trova in posizione troppo ravvicinata per poter governare il rimpallo di Lloris. Sfortunato.

Sanchez 5,5 - Partita senza grandi fiammate, argina le sfuriate del Liverpool cercando spesso la soluzione più semplice.

Dal 24' s.t.: Son 6,5 - Il suo ingresso ravviva la squadra che dopo pochi secondi trova il momentaneo pareggio. Bravo a servire Sissoko nel finale per un'azione che poteva valere il sorpasso.

Vertonghen 5,5 - Poco incisivo, la fascia sinistra degli Spurs soffre oltremodo la pressione di Alexander-Arnold.

Trippier 6,5 - Molto vivace nella fase offensiva, potrebbe fare qualcosa di più nel contenimento di Robertson, che spadroneggia negli ultimi 25 metri.

Sissoko 6 - Spreca un'occasione clamorosa nel finale lasciandosi ipnotizzare dal Van Dijk. Incompleto.

Eriksen 7 - Grande dispendio di energie nella costruzione della manovra, è tra i più continui nell'undici ospite. Prova anche la conclusione personale ma è il velo per Moura nell'azione dell1-1 a risultare il suo colpo migliore.

Dal 91' s.t.: Llorente n.g. - Pochettino lo manda in campo per provare il tutto per tutto dopo la rete del 2-1.

Rose 6 - Si mette in evidenza a fasi alterne, entrando in alcune delle azioni più pericolose del Tottenham. Fa valere il fisico nei contrasti.

Alli 6,5 - Una prestazione generosa e di gran lavoro tra le linee. Copre una considerevole porzione di campo ed è sempre propositivo in appoggio ai compagni. Prova a sorprendere Alisson ma servirebbe un pizzico di precisione in più.

Moura 7 - E' onnipresente nell'attacco del Tottenham e si rivela una scelta più che azzeccata da parte di Pochettino. Fa un gran movimento e chiama la difesa del Liverpool agli straordinari.

Dal 38' s.t.: Davies n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Kane 6,5 - Fresco di nomina a Member of the Order of the British Empire, si mette a servizio della squadra cercando di supportare al meglio la manovra offensiva. Altruista.