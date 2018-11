Le pagelle del Tottenham - Eriksen-Son, che impatto. Kane delude

Risultato finale: Tottenham-Inter 1-0

Lloris 6.5 - Nel primo tempo non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti dell’Inter. Nella ripresa compie un super intervento sul tiro da posizione defilata di Perisic.

Aurier 6 - Si muove molto sulla fascia, provando sempre a dare ulteriori sbocchi in avanti. In difesa concede poco quanto nulla agli avversari.

Alderweireld 6 - Si lascia bruciare in velocità da Icardi nel primo tempo, poi è costretto a spendere il fallo e l’ammonizione. Un po’ insicuro nell’impostazione, ma regge l'urto.

Vertonghen 7 - Un leader a tutti gli effetti, guida la retroguardia con la solita personalità. Legge bene, ed in anticipo, le intenzioni degli avversari. Nel secondo tempo va vicinissimo al gol in due occasioni.

Davies 6 - Anche lui, come Aurier, dà manforte nella metà campo avversaria, si sovrappone con i tempi giusti a Lucas. In difesa concede qualcosina.

Winks 6.5 - Mai banale nella scelta, sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi. Nel primo tempo, inoltre, sfiora anche la rete del vantaggio colpendo la traversa. (Dall'86' Dier s.v.)

Sissoko 6.5 - Dà fisicità in mezzo al campo, recupera un sacco di palloni e non rinuncia anche ad aiutare Winks in cabina di regia.

Alli 7 - Partita brillante del giovane talento inglese, che sulla trequarti prova sempre ad accendere la luce. Tocca un’infinità di palloni, dà filo da torcere a Brozovic e Vecino. E nel finale dà a Eriksen il pallone dell'1-0.

Lamela 5.5 - Molto attivo, vuole dimostrare di saper fare ancora la differenza. Dopo un buon avvio, però, cala col passare dei minuti e sparisce dal radar. (Dal 70' Eriksen 7 - Entra e cambia il volto della partita col gol che decide l'incontro e riaccende le speranze qualificazione.)

Lucas 6.5 - Ogni volta che mette la freccia e accelera, riesce nel sorpasso sugli avversari. Una continua spina nel fianco per D’Ambrosio e compagni. Nella ripresa perde un po' di smalto e Pochettino lo sostituisce. (Dal 62' Son 7 - Spacca in due la partita, ogni volta che accelera è un colpo per la difesa nerazzurra. Imprendibile.)

Kane 5.5 - Si muove molto negli ultimi trenta metri, non dà punti di riferimento a Skriniar e De Vrij che, comunque, non lo perdono di vista un secondo. Spara a salve.