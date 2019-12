Le pagelle del Tottenham - Inesauribile Kane, Eriksen cambia il match

Risultato finale: Tottenham-Brighton 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gazzaniga 6 - Quando chiamato in causa risponde presente, grande la risposta sul tentativo dalla distanza da parte di Alzate. Non può nulla invece sul magnifico colpo di testa da parte di Webster.

Aurier 6,5 - Sufficiente senza grandi picchi la prestazione del laterale ivoriano, strappa gli applausi per un grande tunnel ai danni di Burn. Per il resto ingaggia un buon duello con il brasiliano Bernardo. Suo l'assist per Dele Alli.

Alderweireld 5 - Un errore che non ti aspetti da un centrale della sua esperienza e qualità, lascia praticamente una prateria a Webster su calcio piazzato facendosi sovrastare dal difensore del Brighton.

Sanchez 7 - Il colombiano fa per se e per Alderweireld, una giornata in cui lavora praticamente il doppio. Salvifico in più di un'occasione, interventi al limite della perfezione e mette la museruola a Connolly.

Vertonghen 6 - Mentre Aurier si stacca più spesso lungo la corsia di competenza, il belga si accentra quasi a formare una retroguardia a tre. Bene nel primo tempo, soffre leggermente nella ripresa sulle discese di Schelotto.

Sissoko 5 - Si accende a tratti il francese per tutto il corso della sfida, quando strappa sa sempre come rendersi pericoloso. Rimane comunque l'errore del primo tempo, davanti alla porta infatti fallisce clamorosamente la rete del possibile vantaggio.

Winks 5,5 - Non una delle migliori prestazioni con la maglia del Tottenham, diversi gli errori in fase di impostazione. Commette il fallo ai danni di Schelotto dal quale nasce il gol del vantaggio del Brighton. (Dal 68' Eriksen 6,5 - Il suo ingresso in campo innalza sensibilmente la qualità della manovra degli Spurs, dal suo destro nasce l'azione del raddoppio dei padroni di casa).

Lucas Moura 6,5 - Quando il Tottenham sonnecchia, è il brasiliano a provare a guidare la scossa. Diversi dribbling da parte dell'ex PSG, da una sua azione personale nasce la rete di Kane. (Dal 76' Dier sv).

Dele Alli 6,5 - Una prima frazione quasi da dimenticare, una ripresa dove torna protagonista. Completamente rigenerato dalla cura Mourinho, sfrutta l'assist di Aurier e consegna i tre punti agli Spurs.

Sessegnon 5 - Non sfrutta l'occasione donatagli da Mourinho per l'assenza di Son. Colpisce un palo ma a gioco fermo, per il resto non riesce mai a sgusciare tra le maglie della difesa del Brighton. (Dal 56' Lo Celso 6 - Positivo il suo impatto con l'incontro).

Kane 7 - Non c'è Boxing Day senza la rete di Kane, mette la sua quinta firma consecutiva nei match di Santo Stefano. Nel primo tempo si vede annullare il gol per fuorigioco, si ripete nel secondo tempo ma stavolta è tutto buono. Pericolo costante.