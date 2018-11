Le pagelle del Tottenham - Kane decide ancora, male Aurier

Risultato finale: Tottenham-PSV 2-1.

Gazzaniga 7 - Non ha molte colpe sul gol, per il resto del match non subisce moltissimi tiri in porta. Nel finale diventa decisivo con un paio di interventi.

Aurier 5.5 - Nel primo tempo è meno attento e lascia troppi spazi, nella ripresa partecipa alla manovra offensiva ma non basta per convincere Pochettino. (Dal 76' Trippier 6 - Più concreto rispetto al compagno di reparto, fa densità in attacco).

Alderweireld 6 - Tolta la disattenzione offensiva sul gol, per il resto del match blocca tutte le azioni offensive degli olandesi.

Sanchez 6.5 - Uno dei migliori in campo, non lascia nulla agli avversari. Sempre attento, vince tutti i contrasti possibili.

Davies 6 - Nel primo tempo soffre un po' più del dovuto, quando si alza diventa una vera e propria spina nel fianco.

Winks 6 - Molto concreto nei momenti decisivi, riesce ad essere l'ago della bilancia nel finale della sfida.

Eriksen 7 - Una classe immensa e si vede quando prende l'iniziativa. Domina in mezzo al campo con la sua qualità.

Lucas Moura 6.5 - Uno dei migliori e dei più pericolosi nel primo tempo. Inspiegabilmente esce dopo un'ora di gioca. (Dal 63' Lamela 5.5 - Non brilla moltissimo, si vede soltanto in un'occasione).

Alli 5.5 - Perde De Jong sul gol del PSV, in marcatura manca moltissimo. Ma anche tra le linee si vede davvero poco.

Son 6 - Un paio di buone iniziative, ma nulla di più. Si impegna moltissimo, ma non riesce ad incidere molto. (Dal 75' Llorente 6.5 - La sua fisicità cambia totalmente il match, confeziona l'assist per il primo gol di Kane).

Kane 8 - Non si vede per 78' minuti. Un paio di tiri, ma nulla di più. Tocca un pallone e mezzo e riesce a far doppietta. Un giocatore davvero incredibile.