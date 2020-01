Le pagelle del Tottenham - Kane giornata no, Alli ben marcato

Risultato finale: Southampton-Tottenham 1-0.

Gazzaniga 6 - Non può nulla sul gol di Ings, nel complesso si dimostra attento quando il Southampton si fa vedere sotto porta.

Aurier 5,5 - Più prudente rispetto all'omologo sulla fascia sinistra, non si sbilancia molto prediligendo compiti difensivi. Impreciso quando si tratta di attaccare.

Alderweireld 6 - Ingenuo in occasione del vantaggio di Ings, che gli sfugge con una finta, per il resto non corre troppi rischi.

Vertonghen 6 - Capita tra i suoi piedi una delle occasioni più limpide per il pareggio, ma la palla carambola oltre la traversa. Roccioso nei compiti difensivi.

Sessegnon 5 - Tanta corsa e discese sulla fascia, ma manca di precisione nei suggerimenti per i compagni. Acerbo.

Ndombelé n.g. - Si vede costretto a lasciare il campo per un infortunio rimediato dopo poco più di 20' di gioco. Dal 26' p.t.: Lo Celso 6 - Cerca di illuminare la manovra del Tottenham a centrocampo ed innescare le ripartenze.

Sissoko 5,5 - Non sempre mette l'adeguata lucidità nelle scelte di gioco, anche quando si tratta di interrompere il fraseggio degli avversari.

Eriksen 5,5 - Prova a dare il suo contributo con diversi calci piazzati, ma manca il colpo vincente. L'assetto rimaneggiato del reparto offensivo non lo favorisce.

Alli 6 - Trova pochissimo spazio per svariare e spesso si trova ben marcato dagli avversari. Fa a sportellate ma senza grandi risultati. Con l'uscita di Kane si carica l'attacco sulle spalle: generoso ma inefficace.

Moura 5,5 - Si vede a tratti. Resta sempre un po' defilato, l'intento è quello di rendersi pronto per le ripartenze, ma talvolta resta di fatto ai margini della manovra.

Kane 5,5 - Poche occasioni ma anche poca lucidità sotto porta. Segna un gol annullato per un fuorigioco di centimetri, e nel farlo si infortuna. Giornataccia. Dal 31' s.t.: Lamela 5,5 - Entra bene in partita ma commette anche qualche imprecisione.