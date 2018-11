Le pagelle del Tottenham - Kane, messaggio a Icardi. Eriksen da Re Mida

Man United, Martial sotto osservazione per evitare il rischio pubalgia

Ligue 1, il PSG non si ferma: 14 vittorie di fila, col Tolosa basta Cavani

Olympique Lione, Genesio: "Non male avere 27 punti dopo 14 giornate"

Arsenal, pronti 10 milioni per il talento del Genk Leandro Trossard

Premier League, primo ko per il Chelsea: il Tottenham vince 3-1

Bayern, Kovac: "Mi sta venendo la gastrite. Malissimo in difesa"

DIRETTA LIGUE 1 - Risorge il Monaco, pari in extremis per il Nantes

Ligue 1, torna a vincere il Monaco. Reims ok: risultati e classifica

Man United, Smalling: "Pareggio che vale come una sconfitta"

Courtois: "Questo non è il vero Real Madrid. Ora testa alla Roma"

Man City, Guardiola: "Non eravamo al meglio ma conta la vittoria"

West Ham, Pellegrini: "Contento del modo in cui abbiamo giocato, non del 4-0"

Bayern Monaco, Muller: "Non parliamo del campionato, fischi giusti"

Kane 8 - Il migliore in campo, una partita da leader assoluto. Un gol con un bel tiro dalla distanza, una serie di rifiniture eccezionali che lo rendono un attaccante completo. Ora aspetta l'Inter e la sfida a distanza con Icardi: il messaggio è arrivato.

Eriksen 7,5 - Non segna, ma è praticamente il migliore. Ciò che tocca diventa oro, come Re Mida. Ogni volta che fa una giocata è capace di liberare un compagno. Velocizza l'azione, colleziona due assist facendo così. Giocatore di classe superiore.

Son 7,5 - Il suo gol è spettacolare, una perla. Il dribbling è di quelli che ti tolgono il fiato, fermo restando che la difesa del Chelsea lo aiuta. E' la ciliegina perfetta per una prova praticamente perfetta, in cui sforna giocate di talento su giocate di classe. Dal 78' Lamela s.v.

Sissoko 7 - Una bella nota di questa serata. Non perde un contrasto, si fa apprezzare per le sue uscite palla al piede con cui riesce a creare superiorità numerica. Ottima prova.

Davies 6 - Non si stacca più di tanto, visto che dal suo lato Willian prova ad incunearsi spesso e volentieri. Ma lo tiene sempre a bada.

Alderweireld 6,5 - Sa quando deve stare alto, sa quando deve abbassarsi, sa quando deve uscire in pressione e sa pure se è il caso di lasciare il compito a qualcun altro. Guida lui la difesa e stasera gira in maniera perfetta.

Foyth 6 - Meriterebbe almeno mezzo voto in più, ma l'ingenuità del calcetto ad Hazard poteva cambiare la partita. Si era sull'1-0, l'irregolarità era chiama, ma l'arbitro lo grazia. E il Tottenham si salva.

Aurier 6,5 - Una spinta perenne sulla corsia destra, soprattutto nel primo tempo non fa mai mancare il suo apporto.

