Le pagelle del Tottenham - Kane non basta, Eriksen e Davies i peggiori

Risultato finale: Olympiacos-Tottenham 2-2

Lloris 6 - Incolpevole in occasione dei gol subiti.

Sanchez 5 - Non mostra la gamba necessaria per proporsi con continuità ed efficacia sulla corsia di competenza.

Vertonghen 5 - Soffre l’esuberanza dei calciatori del reparto avanzato avversario. Con un pestone regala a Valbuena il penalty del 2-2.

Alderweireld 5.5 - Arginare Guerrero non basta perché gli inserimenti dei trequartisti sono sempre molto pericolosi.

Davies 4.5 - Podence riesce a superarlo con facilità disarmante, creando la maggior parte dei grattacapi agli inglesi su quel versante.

Winks 5 - Per lunghi tratti fa girare il pallone con troppa lentezza e il filtro a metà campo non funziona.

Ndombele 5.5 - Si dà un gran da fare in mezzo, pur perdendo un po’ di lucidità col passare dei minuti. Dal 62’ Sissoko 5.5 - Non un grande impatto sulla gara.

Eriksen 4.5 - Prestazione assolutamente insufficiente. Non riesce a creare pericoli e finisce per perdere palla praticamente in ogni occasione. Ha le sue colpe nell’occasione che porta al penalty per l’Olympiacos.

Dele Alli 5.5 - Sembra risentire ancora dell’infortunio subito ad inizio stagione. Dal 73’ Son 6 - Punta l’avversario ad ogni occasione per creare superiorità numerica.

Lucas Moura 6.5 - Il grandissimo gol resta uno dei pochi guizzi in una serata non perfetta, ma comunque positiva. Dal 76’ Lamela 6 - Positivo l’atteggiamento mostrato in campo.

Kane 6.5 - Servito poco, fa tutto da solo in occasione del rigore conquistato e realizzato, ma non basta per i tre punti.