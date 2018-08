Le pagelle del Tottenham - Lucas spettacolo verdeoro, delude Alli

Antonio Floro Flores e il Chievo Verona, addio. L’attaccante qualche settimana fa ha risolto il suo contratto con la società gialloblù. Una reazione d’orgoglio, ma anche un segnale per far capire che è vivo e ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Al di là di stipendi e contratti....

Il Mattino: "Ancelotti prepara il Napoli a 4 stelle in campo"

Il Corriere della Sera in prima pagina: "Inter smarrita, il Toro rimonta"

Il QS e il pareggio di San Siro: "L'Inter non c'è, Belotti le mette paura"

La Nazione e la vittoria viola: "Esordio strepitoso, Chievo spazzato via"

Il Secolo XIX: "Genoa e Sampdoria in campo con la tragedia nel cuore"

Il Tirreno: "Empoli battuto dal Genoa. Stadio muto per onorare le vittime"

Messaggero Veneto: "L'Udinese domina la Samp, poi vince in trincea"

La Nuova Ferrara e l'1-0 sul Parma: "La SPAL in volo con gol bellissimi"

La Nazione: "A Marassi l'Empoli parte male e non riesce a recuperare"

Il Corriere della Sera sul Milan: "Avere Higuain e non servirlo"

L'Equipe su Strootman: "Fortunatamente per l'OM c'è l'accordo"

Kane 7.5 - Fatica nei primi minuti, ma quando gli lasciano un centimetro in più diventa un uragano. E segna ancora con una continuità incredibile, come se fosse la cosa più naturale del mondo. ( Dall'89' Winks s.v. ).

Alli 5 - Si divora due gol, sbaglia praticamente tutto. Evanescente, ma nonostante tutto Pochettino lo lascia in campo.

Moura 8 - Partita clamorosa, impreziosita da due gol. Corre, scalcia, recupera, attacca la profondità. Nel tempo libero può anche andare in porta e sostituire Lloris.

Dembélé 7 - È uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo. Devia molti palloni che avrebbero preso una traiettoria pericolosa per la porta degli Spurs .

Dier 6.5 - Nel primo tempo soffre la fisicità di Pogba, poi riesce a gestire meglio il pallone. Brilla soprattutto in fase di costruzione.

Rose 5.5- Uno dei pochi sotto la sufficienza. Dalle sue parti Fred attacca spesso e lui gli lascia un bel po' di campo. ( Dall'81' Davies 6 - Gestisce bene il possesso palla, con intelligenza e semplicità domina in mezzo al campo).

Vertonghen 6.5 - Meno preciso rispetto al compagno di reparto, ma gioca una partita attenta in ogni fase.

Trippier 5.5 - Nel primo tempo soffre moltissimo le giocate di Shaw e va spesso in difficoltà. Nella ripresa gioca meglio, ma la prestazione resta insufficiente. ( Dal 76' Aurier 6 - Gioca senza strafare, sbaglia davvero poco).

Lloris 6.5 - Non viene impegnato moltissimo, ma è sempre reattivo. In un paio di occasioni ci mette la mano e salva il risultato.

