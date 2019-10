Le pagelle del Tottenham - pochi i salvabili, Lucas l'unico a provarci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lloris 4,5 - Frittata sul gol che vale l'1-0 del Brighton. Si fa male, malissimo al gomito nella medesima azione ed esce addirittura in barella e con maschera d'ossigeno al volto.

Dal 9' Gazzaniga 5,5 - Mette pezze dove può, ma subisce comunque due gol a causa dell'atteggiamento svagato dei compagni.

Sissoko 5 - Gioca terzino, ma non lo si vede mai in fascia. In realtà non lo si vede quasi mai e basta.

Alderweireld 4,5 - Ha sulla coscienza il 3-0: si fa saltare come un birillo dal giovane Connolly, dimostrandosi decisamente meno brillante rispetto alle scorse stagioni.

Vertonghen 5,5 - Impossibile dare un 6 per un 3-0 in una gara che gli Spurs avrebbero dovuto a tratti dominare. Guadagna un occhio nero per provare a difendere la propria porta, non trovando collaborazione da parte dei compagni.

Davies 5,5 - Si vede decisamente più di Sissoko, e mette più palloni in mezzo non sfruttati però dai compagni.

Dier 5,5 - Corre e si sbatte fin quando ha forze, poi sprofonda nell'anonimato del secondo tempo dei londinesi.

Ndombele 5 - A tratti è l'unico che prova a metterci fisicità in un primo tempo disastroso. Viene sostituito, però, ad inizio ripresa lasciando perplessi un po' tutti.

Dal 46' Winks 5 - Entra e non si vede praticamente mai, se non in quelle rare fasi di contropiede degli Spurs.

Eriksen 4,5 - Ha sbagliato tutto, anche passaggi in orizzontale a distanza di pochi metri. Doveva caricarsi sulle spalle i compagni, si incupisce e non si vede praticamente mai.

Lamela 5,5 - L'unico a provarci veramente, il Coco. Magari peccherà di egoismo in alcune circostanze, ma è davvero uno dei pochi che prova a combinare qualcosa quest'oggi.

Son 5 - Tocca pochi palloni, zero di quelli pericolosi. Spento e poco ispirato l'ex Bayer quest'oggi.

Dal 73' Lucas Moura 6,5 - L'unico ad impensierire un Ryan superbo quest'oggi. Fa guadagnare un 7 all'ex Valencia, ed è l'unico che conclude pericolosamente.

Kane 5,5 - Oggi più egoista del solito. Non inquadra praticamente mai lo specchio, ed in generale riflette l'intero momento della squadra.