Le pagelle del Tottenham - Sessegnon in gol, Eriksen non lascia il segno

Risultato finale: Bayern Monaco-Tottenham 3-1

Gazzaniga 6,5 - Nulla può sui gol del Bayern che sarebbero di più se non ci fosse stato lui. Reattivo su Pavard, ci mette la punta delle dita deviando sulla traversa la violenta conclusione di Coutinho ed è ancora bravo sempre sul brasiliano nel finale.

Walker-Peters 5,5 - Coman prima, Perisic poi ma soprattutto Davies lo mettono in costante difficoltà. Qualche buono spunto in fase di spinta ma poco altro.

Foyth 6 - Viene continuamente sollecitato dall’attacco del Bayern, è comunque il migliore della retroguardia.

Alderweireld 5,5 - Quando Gnabry punta l’area di rigore è un cliente piuttosto scomodo. In bambola, come tutto il pacchetto arretrato, sul secondo gol del Bayern.

Rose 5,5 - Gnabry lo costringe a stare basso. Da un suo rinvio di testa errato e terminato proprio sui piedi di Gnabry è nato il gol del 2-1.

Dier 5,5 - Si dedica di più alla fase di non possesso che a costruire l’azione manovrata. Alla lunga cala di tono come tutta la squadra (Dall’81’ Wanyama sv).

Sissoko 5,5 - Prova a fare legna in mezzo al campo nel tentativo di rompere l’azione avversaria. Si divora la palla del vantaggio nel primo tempo provando il cross al centro e non calciando in porta, tarda la chiusura sul gol di Coutinho.

Eriksen 5 - Prova a far valere la sua velocità negli spazi ma finisce per sbattere contro il muro difensivo del Bayern Monaco. Potrebbe fare molto meglio.

Lo Celso 5 - Poco nel vivo del gioco. Spesso anticipato dagli avversari, non riesce mai a lasciare il segno (Dal 67’ Skipp 6 - Entra a risultato già acquisito fa il suo).

Sessegnon 6,5 - Ha il merito di capitalizzare al meglio la prima vera palla gol del match diventando il giocatore del Tottenham più giovane a trovare un gol in Champions. Un gol all’Allianz Arena difficilmente verrà dimenticato.

Lucas Moura 5 - Prova a fare a sportellate con gli attaccanti. Non è una prima punta e si vede (Dal 66’ Son 6 - La difesa del Bayern stringe molto su di lui, nel finale va vicino al gol ma Neuer salva).