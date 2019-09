Le pagelle del Tottenham - Son dura un tempo, Kane implacabile

Risultato finale: Arsenal-Tottenham 2-2

Lloris 6 - Fa tutto il possibile per evitare il pareggio dell'Arsenal, il portiere francese non ha responsabilità sulle reti subite. Rimane comunque la grande parata della ripresa sul tentativo di Guendouzi.

Sanchez 6 - Nella posizione di terzino destro comincia a fatica, spesso puntato da Aubameyang e Kolasinac. Pochi minuti di evidente difficoltà, alla distanza cresce e lascia pochi spazi al forte attaccante dell'Arsenal.

Alderweireld 5,5 - Bene per un tempo il centrale belga, sbaglia pochissimo e tiene in piedi la difesa degli Spurs. Sbaglia però nella ripresa, si perde Aubameyang che realizza la rete del pareggio.

Vertonghen 6 - Saltato netto da Lacazette in occasione del gol dell'Arsenal, non ha delle grandi colpe. Forma un'ottima coppia affiatata con Alderweireld e non demerita nonostante le numerosi voci di mercato.

Rose 5 - L'anello debole della retroguardia degli Spurs, il terzino sinistro infatti soffre in ogni iniziativa di Pepè. Qualche calo di tensione che rischia di creare pericoli per la porta di Lloris.

Sissoko 5,5 - Il meno in palla in zona offensiva, corre tanto ma senza molto costrutto. Prestazione a metà del francese, accusa qualche problema nella ripresa ma stringe i denti.

Winks 6,5 - Quando c'è da distruggere la manovra dell'Arsenal, il mediano inglese si rende protagonista. Svolge un grande lavoro in fase di non possesso, riesce anche a dispensare buoni palloni per i compagni.

Lamela 6 - Il Coco inizia alla grande la sfida, da un suo destro in diagonale nasce la rete di Eriksen. Determinate in quest'occasione che rimane l'unica della sua partita, non va oltre la sufficienza. (Dal 61' Dele Alli 5,5 - Combina veramente poco, nel finale qualche alterco con Sokratis).

Eriksen 6,5 - Nell'anno forse più complicato al Tottenham per via della voci di mercato che lo riguardano, sigla la prima rete in un derby del Nord di Londra. Dopo dieci minuti è bravo a mandare in rete sulla respinta corta di Leno, altre buone iniziative del danese anche nella ripresa.

Son 6 - Quando accelera il coreano è sempre un grande pericolo per la retroguardia dell'Arsenal, dopo la rete di Eriksen prova subito a raddoppiare con un destro disinnescato da Lloris. Cala sensibilmente nella ripresa. (Dal 79' Lo Celso sv).

Kane 7 - Si prende sulle spalle l'intero peso del reparto avanzato del Tottenham, spalle larghe per il bomber inglese che lascia ancora il segno nel derby del Nord di Londra. Glaciale dal dischetto, pericoloso nella ripresa quando il palo gli nega la gioia della doppietta.