Le pagelle del Tottenham - Son il migliore, Dele Alli toccato da Mourinho

Risultato finale

West Ham - Tottenham 2-3 (73' Antonio, 96' Ogbonna - 36' Son, 43' Lucas, 49' Kane)

Gazzaniga 6 - Ha la fortuna di vivere un pomeriggio quasi da spettatore. Si ritrova tra le mani il colpo di testa di Haller nel primo tempo, e poco altro. Incolpevole invece sul gran tentativo di Antonio, forte ed angolato, e sul gol finale di Ogbonna.

Aurier 6,5 - Novanta minuti di buonissima fattura per l'ex Paris Saint-Germain. Inizia con grande attenzione nella fase difensiva, specie su Felipe Anderson, e conclude con il bell'assist sulla testa di Kane per il gol dello 0-3.

D. Sanchez 6,5 - Senz'altro la prova del roccioso centrale colombiano sarà una delle principali riflessioni positive per Mourinho. Autoritario, ma anche più attento rispetto a quanto abbia mai abituato. E poi preziosissimo sui palloni alti: tutti suoi.

Alderweireld 5 - C'è il suo zampino in entrambi i gol dei padroni di casa. Prima è totalmente tagliato fuori da Antonio con una finta di corpo, poi perde la marcatura di Ogbonna. Sull'angolo da lui causato, con autogol sfiorato. Poteva far meglio.

Davies 6 - Il terzino offre il giusto sostegno ai compagni, badando però - soprattutto nelle primissime battute - a tenere sempre sotto controllo Yarmolenko. Nella ripresa è ammonito, poi si fa male e deve uscire dal campo. (dal 75' Rose s.v.)

Dier 6 - Deve dare equilibrio al reparto, e non mette quasi mai i suoi piedi al di là del sacro confine che risiede nella linea di centrocampo. Permette anzi così, piuttosto, di sganciarsi ai terzini. Potrebbe diventare un uomo importante per Mou.

Winks 6,5 - Il giovane prodotto del vivaio di casa Spurs viene lanciato da titolare, e non delude il suo allenatore. Sono molti i palloni che, in impostazione, passano dai suoi piedi. Molti più rispetto a Dier. Come nel caso dell'azione in cui si sblocca il match.

Lucas Moura 7 - Tende ad isolarsi dal vivo del match per alcuni tratti di esso, ma quando riesce ad entrarci sa come far mela. Ed infatti è lui a depositare in gol il cross di Son per lo 0-2. Nella ripresa invece si divora una ghiotta chance di doppietta. (dall'83' Sissoko s.v.)

Alli 7 - Uno di quelli più pungolati nell'orgoglio da Mourinho, e si vede. Cerca di mantenersi sempre nel cuore del gioco, ed è grazie ad una sua invenzione che arriva il secondo gol. Aveva già messo lo zampino nel vantaggio con un assist. (dal 79' Eriksen s.v.)

Son 7,5 - La palma di migliore in campo va al sud-coreano. Si era detto negli scorsi giorni che avrebbe potuto beneficiare della cura Mou, e comincia bene: prima il gol con cui apre le danze, poi l'assist a Lucas Moura per il raddoppio.

Kane 7 - A giudicare dai primi quarantacinque minuti, non sembrerebbe essere in una delle sue giornate migliori. Lotta come da consuetudine, ma sono più i colpi ricevuti rispetto a quelli a segno. Invece ad inizio ripresa arriva anche la sua firma.