Le pagelle del Tottenham - Son irriconoscibile. Gazzaniga, ma che fai?

Risultato finale: Tottenham-Chelsea 0-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gazzaniga 4,5 - Non può nulla sul primo gol di Willian, potrebbe decisamente di più sul raddoppio del Chelsea: l'uscita scellerata su Marcos Alonso gli costa il fallo da rigore sullo spagnolo, e dagli undici metri è ancora il brasiliano ex Shakhtar a freddarlo.

Aurier 5 - Doppiamente colpevole sulla prima rete dei Blues, cui prima regala un corner con una chiusura rivedibile su Marcos Alonso, facendosi poi saltare con troppa facilità da Willian, che pensa al resto.

Sanchez 5,5 - Alterna disimpegni apprezzabili ad altri decisamente da rivedere. Due esempi: al minuto ventitré ha il merito di fermare sul più bello Mount in piena area, ma al ventiseiesimo rischia grosso bucando l'intervento con Abraham alle sue spalle.

Alderweireld 6 - Tra i pochi a salvarsi in una serata nera per il Tottenham. Non ha responsabilità dirette sulle due reti del Chelsea, ed evita guai peggiori in diverse altre circostanze. Nel finale salva un gol già fatto, rinvenendo su Kanté lanciato a rete.

Vertonghen 5 - In appoggio alla manovra è difficile chiedergli di più, per caratteristiche più che per il valore di chi ha di fronte. Non è sempre puntuale negli interventi: in avvio di ripresa perde un brutto pallone in uscita, aprendo la strada ad un contropiede molto pericoloso del Chelsea.

Dier 5 - È il primo sacrificato di Mourinho, nel disperato tentativo di ribaltare il risultato. Impatto fisico che non basta ad ostacolare l'ottima circolazione del Chelsea. Lo rileva in avvio di ripresa Eriksen. (Dal 46' Eriksen 5 - Il suo ingresso non cambia il volto degli Spurs).

Sissoko 6 - Dà il là all'unica offensiva con una parvenza di pericolosità del Tottenham nel corso del primo tempo: strappa sulla destra e serve un buon pallone a Kane, che non riesce a trovare la porta. Sugli sviluppi di un contropiede sembra avvertire un problema muscolare, ma stringe i denti e fa cenno che è tutto ok alla sua panchina. Nella ripresa prova a battersi, anche se non trova soluzioni.

Lucas 4,5 - Lui, così come il resto del pacchetto offensivo schierato da Mourinho, è assente ingiustificato nella prova peggiore - quantomeno se si considera la produzione di palle gol - sotto la gestione dello Special One. (Dal 74' Ndombele 5,5 - Non riesce a combinare nulla dopo l'ingresso in campo).

Alli 4,5 - Si prende la scena soltanto quando battibecca con Kovacic, rimediando anche un cartellino giallo. Inconcludente e sempre ai margini, non riesce mai ad impensierire la difesa del Chelsea.

Son 4 - Irriconoscibile per un tempo intero in cui è allo stesso tempo vittima e carnefisce dell'involuzione dell'attacco degli Spurs. Dopo l'intervallo prova a riprendersi, ma rimedia un'espulsione diretta per un fallo di reazione su Rudiger: gesto evitabile, ma forse la decisione di Taylor è eccessivamente severa.

Kane 5 - L'unico acuto - piuttosto freddino - del primo tempo del Tottenham porta la sua firma: pallone arretrato di Sissoko sul quale prova a girare con il destro, senza però inquadrare lo specchio. Ci riprova anche nel secondo tempo, ma senza troppa convinzione.