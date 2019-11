Le pagelle del Tottenham - Son strepitoso, Lo Celso è tornato

Risultato Stella Rossa-Tottenham 0-4

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gazzaniga 7 - Due parate miracolose nel primo tempo blindano la porta degli inglesi e negano il pareggio all'avversario. Dopo il 3-0 si accomoda a guardare.

Foyth 6.5 - La catena di destra funziona alla grande per merito suo. Il tandem con Lo Celso si dimostra vincente, accompagna le azioni offensive dell'esterno.

Sanchez 5.5 - Il più impreciso. Rischia di combinare un bel guaio quando di coscia sfiora il clamoroso autogol, con la traversa a salvarlo dalla figuraccia.

Dier 6 - Non corre particolari pericoli e non concede nulla agli attaccanti avversari se non una chance per Pavkok, che però annulla per tutta la gara.

Rose 6.5 - Una furia sulla sua corsia, dominata in lungo e largo. Difende e affonda con potenza e qualità, realizzando anche l'assist per la seconda rete di Son.

Sissoko 6.5 - Un lavoro incessante in fase di interdizione, specialmente nella prima frazione. Usa i metodi duri quando serve e alza la diga a centrocampo.

Ndombele 6 - Strappa la sufficienza per la prestazione generale. Personalmente è impreciso e quel pallone perso nella propria trequarti poteva costare davvero caro.

Lo Celso 7 - Si mette alle spalle un periodo difficile, dopo l'infortunio, segnando un gol importantissimo per le sorti del Tottenham. Devastante, mostra tutto il suo talento. (Dall'86' Skipp s.v.).

Alli 6.5 - Sempre nel vivo del gioco. Meno appariscente e più concreto, confeziona l'assist per il primo gol di Son e si sacrifica per i compagni. (Dal 62' Eriksen 7 - Ottimo lavoro di rifinitura. Idee fresche e un paio di conclusioni personali: decisiva quella che vale il poker).

Son 7.5 - Una prestazione straordinaria. Nel primo tempo centra la traversa, nella ripresa è protagonista di una doppietta letale che chiude il match. (Dal 75' Sessegnon s.v.).

Kane 6.5 - Ruba spazi di prepotenza tra le maglie dei serbi. Clamoroso il palo colpito nel primo tempo a negargli il gol. Dà il via all'azione del tris.