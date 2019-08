Le pagelle del Tottenham - Spinge Son, in ombra Moura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lloris 6 - Si inchina a Joelinton, per il resto fa buona guardia.

Walker-Peters 5.5 - Pomeriggio in ombra per il giovane esterno. Esce in anticipo per un problema fisico. (dal 62' Eriksen 6.5 - Più vivacità all'attacco, ma non basta.)

Alderweireld 6 - Non riesce a chiudere su Joelinton, per il resto una gara sufficiente anche se poco impegnato.

Sanchez 5.5 - Scricchiolii assortiti, non dà una generale sensazione di solidità.

Rose 6 - Dinamismo sulla fascia a fasi alterne. Parte forte poi si assesta.

Sissoko 6.5 - Quantità e qualità a centrocampo. A fiammate nella ripresa, ma non basta.

Winks 6 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, sale di ritmo nella ripresa.

Moura 5 - Non riesce ad essere fluido in entrambe le fasi, fallisce una buona occasione nella ripresa.

Son 6.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria nel primo tempo, ficcante anche nella ripresa, cede solo nel finale.

Lamela 5.5 - Pomeriggio complicato, più di un errore in fase offensiva. (dal 62' Lo Celso 5.5 - Non lascia il segno.)

Kane 5 - Fa a sportellate con la difesa del Newcastle, ma ne esce sconfitto.