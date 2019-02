Le pagelle del Tottenham - Vertonghen, che partita. Son devastante

Risultato finale: Tottenham-Borussia Dortmund 3-0

Lloris 7 - Sulla vittoria del Tottenham c'è anche la firma indelebile del portierone francese, decisiva la sua parata al termine del primo tempo su Zagadou. Intervento in tuffo da campione vero.

Foyth 5,5 - Paga l'emozione della prima gara da titolare in Champions League, alterna buone chiusura a qualche amnesia. Perde un pallone al limite dell'area di rigore che stava per regalare il vantaggio a Pulisic.

Sanchez 6 - Discreta prestazione per il roccioso centrale colombiano degli Spurs, quando c'è da chiudere lo spazio per Gotze non si fa trovare impreparato, senza Alcacer il suo compito è abbastanza facilitato.

Alderweireld 6,5 - Sicuramente la colonna portante della linea a tre del Tottenham, costretto agli straordinari quando Sancho taglia verso il centro. Fa la differenza nella scelta dei tempi giusti per l'intervento.

Aurier 6 - Schierato titolare da Pochettino lungo la corsia di destra, viene sicuramente influenzato negativamente dal giallo prematuro ricevuto in avvio di primo tempo. La musica cambia nella ripresa, suo l'assist per il raddoppio di Vertonghen.

Winks 6,5 - Più votato alla battaglia rispetto al compagno di reparto Sissoko, diversi i recuperi preziosi. Mostra leggere difficoltà nell'impostazione ma tutto sommato è pienamente sufficiente la sua prestazione.

Sissoko 5,5 - Sicuramente sacrificato nel ruolo di mediano, gli mancano i tempi giusti per calibrare la manovra della formazione inglese. Viene graziato dal direttore di gara per qualche intervento irregolare non sanzionato. (Dal 90' Wanyama sv).

Vertonghen 7,5 - Premiata la scelta di Pochettino nell'avanzare il raggio d'azione del belga, un pò di fatica per un tempo nel contenere Sancho ma dal suo mancino parte il traversone vincente per la rete di Son. Non si ferma qui, approfitta del traversone di Aurier per siglare una rete da centravanti navigato.

Eriksen 6,5 - Si prende praticamente un tempo per entrare in partita, crescita esponenziale della ripresa che coincide con le tre reti decisive del Tottenham. Ancora un assist per il danese per il colpo di testa vincente di Llorente.

Lucas Moura 6 - Il primo grande brivido della sfida porta la sua firma, conclusione fantastica che sfiora il palo. Quando innescato risulta sempre pericoloso ma si prende qualche pausa di troppo per essere decisivo. (Dal 85' Llorente 6,5 - Ci mette soltanto un minuto per imprimere la sua firma, al primo pallone toccato realizza la rete del definitivo tris dei londinesi).

Son 7 - Primo tempo sornione, nella ripresa si sblocca ed è come sempre decisivo per le sorti del Tottenham. Continua il grande momento dell'attaccante sudcoreano, in avvio di ripresa timbra il cartellino su assist di Vertonghen. Quando si lancia in progressione diventa imprendibile per i difensori del Borussia. (Dal 89' Lamela sv).