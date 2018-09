Le pagelle del Tottenham - Vertonghen in difficoltà, Lamela entra bene

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vorm 5,5 - Un buon portiere, nulla di più. Interviene in maniera poco decisa in occasione della rete di Firmino. Qualche buon intervento comunque a referto riesce a metterlo.

Trippier 5,5 - A volte fuori posizione, in ritardo nelle coperture, ma in fase offensiva è importante il suo lavoro, sufficiente.

Alderweireld 5,5 - Regge per una mezzora, entra sempre coi tempi giusti e si becca gli applausi di Wembley. Poi partecipa anche lui agli errori dell'intera difesa sui due gol.

Vertonghen 5 - E' il peggiore della difesa. Spesso posizionato male, mai decisivo nell'opporsi agli attacchi avversari. Rischia l'autogol in occasione della rete di Firmino.

Rose 5 - Salah lo tiene anche fisicamente, oltre che in velocità. Il duello lo vince l'egiziano, mentre il terzino si fa saltare quasi sempre.

Dembelé 5,5 - Nel primo tempo è uno dei più positivi, pressa bene e riesce a fare un buon lavoro pure sulla fascia. Commette però qualche leggerezza di troppo, regalando ghiotte occasioni al Liverpool. Dal 60' Lamela 7 - Ottimo impatto, quando entra lui cambia la partita. Dà una nuova verve offensiva e trova la rete della speranza finale e illusoria.

Dier 5 - Dovrebbe essere l'equilibratore di questa squadra, ma anche lui oggi sbaglia davvero troppo, spesso in maniera superficiale. Se si spegne lui, tante manovre offensive del Tottenham neanche riescono a partire. Dall'82' Wanyama s.v.

Winks 5 - Scelto un po' a sorpresa, va nel pallone soprattutto in apertura di secondo tempo. Pure da parte sua gli errori sono troppi. Dal 73' Son s.v.

Eriksen 5 - Se gli Spurs non riescono a costruire è anche perché lui si nasconde troppo. Il danese non entra mai davvero in partita e la squadra ne risente. Eccome.

Lucas Moura 6 - Il più positivo tra i suoi. L'ex PSG combatte, si sbraccia, corre su ogni pallone. E, quando può, riesce anche a rifinire, oltre che battere a rete. A referto un palo in apertura di ripresa.

Kane 5,5 - L'impegno non manca mai, soprattutto nella sua nuova posizione di cui tanto s'è scritto in Inghilterra. Oggi però è isolato. Il problema sicuramente non è lui, ma più dietro.