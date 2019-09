Le pagelle del Valencia - Cillessen paratutto, Rodrigo decisivo

Risultato finale Chelsea-Valencia 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cillessen 7 - Sempre reattivo sulle conclusioni avversarie. Sventa un gol di Willian praticamente all'intervallo e neutralizza due punizioni di Alonso.

Wass 5.5 - Sveglio nel chiudere le diagonali avversarie. Poi però commette un'ingenuità con il fallo di mano, che regala il calcio di rigore al Chelsea.

Garay 6 - Un avversario scomodo come Abraham gli crea numerosi grattacapi. Lo soffre per tutta la partita, lo lascia sfuggire ma comunque riesce a non farlo segnare.

Gabriel Paulista 6 - Una gara combattuta e faticosa al cospetto di un Willian in particolare forma. Non lo tiene nel primo tempo ma poi gli prende meglio le misure.

Gaya 6 - Sfiora il vantaggio dopo venti minuti, sarà l'occasione più pericolosa del primo tempo spagnolo. Si propone sulla fascia ma senza strafare.

Coquelin 5.5 - Brutto fallo nei confronti di Mount, costretto a lasciare il campo. Non entra mai nel vivo del match, mancando la catena con Gameiro.

Kondogbia 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione dell'ex Inter. Smista una quantità infinita di palloni ma dai suoi piedi non nasce mai la giocata decisiva.

Parejo 6.5 - Quando il Valencia soffre maggiormente, ci pensa il centrocampista con la punizione pennellata per il gol di Rodrigo. Gestisce con ordine la manovra.

Cheryshev 5.5 - Non trova i corridoi per arrivare sul fondo e servire i compagni. Meglio nella ripresa, quando si distingue per una conclusione dalla distanza. (Dal 92' Diakhaby s.v.).

Gameiro 5.5 - Un acuto nella prima frazione, controllo e dritto verso la porta. Un altro nella ripresa, con un destro di prima intenzione. Ma null'altro. (Dal 70' Maxi Gomez 6 - Fa sentire la presenza fisica e sfida a duello i difensori del Chelsea).

Rodrigo 6.5 - Ancor meno pericoloso del compagno di reparto, è un fantasma fino a quando non diventa il protagonista della gara. Il tiro mancino a giro segna la vittoria spagnola. (Dal 90' Lee s.v.).