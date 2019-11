Le pagelle del Valencia - Disastro attaccanti. Cillessen fa quel che può

© foto di Alterphotos/Image Sport

Risultato finale: Valencia-Chelsea 2-2

Cillessen 7 - Due o tre miracoli da portiere di livello internazionale. Anche nel finale salva su un tiro deviato di

Batshuayi. Non perfetto sui gol ma le parate erano tutt'altro che semplici.

Costa 6 - Buona spinta del terzino del Valencia, che ci prova un paio di conclusioni dalla distanza senza trovare il gol. (dal 67' Gameiro 5,5 - Entra e in poco più di mezzora si muove molto sbagliando però le occasioni che si crea in area).

Gabriel Paulista 6 - Il centrale brasiliano lotta e nonostante una vistosa botta alla testa non tira mai indietro il piede. Non attentissimo in occasione del gol di Pulisic.

Garay 6 - Come il compagno di reparto non molla un centimetro, anche se la polemica dopo il gol assegnato con il VAR è apparsa un po' superflua.

Gaya 6,5 - Il terzino è probabilmente tra i migliori dei suoi assieme a Cillessen. Mette in mezzo un paio di cioccolatini non sfruttati al meglio dagli attaccanti e offre comunque sempre grande spinta.

Ferran 6 - Dialoga bene con i compagni e anche se non è mai pericoloso in prima persona offre un paio di buoni assist alle punte. (dal 74' Coquelin - s.v.)

Wass 6 - Il centrocampista danese corre e picchia molto. Alla fine trova un gol fortunoso ma importantissimo per i suoi.

Parejo 5 - A centrocampo si vede troppo poco. L'errore dal dischetto dopo lo sguardo che è andato al cielo un paio di volte è stato l'episodio negativo

del match.

Soler 6,5 - Suo il gol su un grande inserimento nel primo tempo. Per il resto viaggia tanto sulla fascia e non fa mai mancare il suo supporto alle punte.

(dal 78' Kang-in - s.v.)

Maxi Gomez 4,5 - Due errori clamorosi nel primo tempo segnano una partita più che negativa dell'attaccante del Valencia. È colpa sua e di Rodrigo se

la squadra di Celades non porta a casa i tre punti.

Rodrigo 4,5 - Fino al secondo tempo gioca meglio del compagno di reparto ma con i due errori clamorosi sotto porta segna anche la sua partita in

maniera negativa. Gravemente insufficiente.