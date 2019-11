Le pagelle del Valencia - Ferran e Kondogbia su tutti

Risultato finale: Valencia-Lille 2-1

Cillessen 6 - Non può nulla sul gol di Osimhen, per il resto fa buona guardia. Prestazione di sostanza.

Wass 6.5 - Parte forte con tanti cross, poi cala e commette qualche errore. Di nuovo arrembante nella ripresa.

Paulista 6.5 - L'unica sbavatura è sul gol di Osimhen, per il resto sbroglia diverse situazioni complicate ed è sicuro fino al 90'

Garay 5.5 - Si fa sorprendere in occasione del gol avversario. In generale è più irruento e meno lucido.

Gaya 7 - Corre in particolare nella ripresa, mette lo zampino nel gol del 2-1. Attento anche in difesa.

Lee 5.5 - In ombra a centrocampo. Fronteggia i calciatori avversari, ma la benzina finisce presto. (dal 54' Vallejo 6 - Si posiziona in mezzo al campo e dà ordine).

Parejo 6.5 - Tante palle perse a centrocampo nel primo tempo, sale in cattedra nella ripresa non solo per il gol siglato.

Kondogbia 7 - Un altro giocatore rispetto a quello visto all'Inter. Secondo tempo a tutto campo e poi la perla con un missile dai 30 metri!

Cheryshev 5.5 Dura mezz'ora la sua gara. Alza bandiera bianca per un problema fisico dopo uno scorcio di match non indimenticabile. (dal 30' Ferran 7.5 - Il suo ingresso cambia la gara. Il gol alla fine è il giusto premio per la tanta qualità messa in campo.

Rodrigo 6.5 - Si dà un gran da fare su tutto il fronte d'attacco. Sale di livello nella ripresa. (dal 90' Gameiro s.v.- )

Gomez 6 - Meno pimpante rispetto al solito. Si mette al servizio della squadra nella seconda parte di gara.