Le pagelle del Valencia - Garay evita il poker olandese, male Parejo

Risultato finale: Valencia-Ajax 0-3

Cillessen 5 - Non ha colpe particolari sui tre gol messi a segno dall'Ajax, ma perde nettamente una "sfida nella sfida" con diversi suoi connazionali.

Wass 5.5 - Fa vedere qualcosa di buono sulla corsia di destra esclusivamente nel secondo tempo. Dimostra poca precisione, però, nei cross: raramente, infatti, è riuscito ad offrire palloni preziosi ai compagni di squadra.

Garay 6 - Ad inizio ripresa, si rende protagonista di un contatto con Veltman all'interno dell'area avversaria: chiede il calcio di rigore, ma per arbitro e VAR si prosegue. Al 70' salva il Valencia dal possibile 0-4, fermando sulla linea di porta il pallonetto di Van de Beek.

Gabriel Paulista 5.5 - Da vero brasiliano, non si tira mai indietro. Rischia diverse volte di combinare pasticci nei contrasti al limite dell'area di rigore. E' un rimpallo su di lui, al 34', a favorire il raddoppio di Promes.

Jaume Costa 5.5 - Parte bene già dopo 4', tentando di lanciare Maxi Gomez in contropiede. Col passare dei minuti, però, cala vistosamente fino a quasi scomparire dal campo. Sulla sinistra è poco incisivo, schiacciato dalla superiorità degli avversari.

Ferran Torres 5.5 - Cerca sempre di fare da intermediario tra difesa e attacco, tocca tanti palloni ma non si rende quasi mai pericoloso: fa registrare appena una conclusione verso la porta. (Dal 76' Cheryshev s.v.)

Parejo 5 - La sua esperienza non basta al Valencia: il classe '89 si presenta dal dischetto durante il primo tempo, ma sbaglia clamorosamente calciando il pallone sugli spalti. Poco prima mette in difficoltà Onana direttamente da calcio piazzato, per poi guadagnarsi gli applausi per aver arginato il pressing di Van de Beek con un tunnel da capogiro. Insufficienza dovuta al rigore sbagliato: in caso di realizzazione, il match avrebbe preso una piega ben diversa.

Coquelin 6 - Partita generosa da parte sua. Non si mette in mostra, ma lavora sottotraccia rendendosi spesso utile per i compagni di squadra. (Dal 70' Correia 6 - Alla prima partita della sua carriera in Champions League, fa qualche buona giocata nei venti minuti di permanenza sul terreno di gioco)

Guedes 5.5 - Si procura il calcio di rigore poi sbagliato da Parejo. Sul finale di primo tempo cerca l'iniziativa personale, non trovando la porta. Nel secondo tempo fatica veramente tanto ad avere la meglio sugli avversari.

Rodrigo 6 - Colpisce il palo al 39', mentre ad inizio secondo tempo si ritrova il pallone tra i piedi senza riuscire a superare Onana. Dà la sensazione di avere talento da vendere ma, allo stesso tempo, di avere ancora qualche incertezza di troppo che, a questi livelli, non ci si può permettere.

Maxi Gomez 5.5 - Ingenuo in un contropiede del Valencia verso la fine della prima frazione. Incide poco sul match e, più in generale, perde il duello col compagno di reparto Rodrigo. (Dal 57' Lee 5.5 - Appena entrato, fa vedere tutto il suo talento. Passano i minuti, però, ed ecco venire fuori l'inesperienza: ammonito al 72', viene graziato da Orsato in pieno recupero in seguito ad un'entrata scomposta su Tagliafico)