Le pagelle del Valencia - Guedes assente ingiustificato, bene Rodrigo

Risultato finale: Arsenal-Valencia 3-1.

© foto di Image Sport

Neto 6 - Può fare pochissimo sui tre gol, viene lasciato incolpevolmente solo dai compagni di reparto. Non è una serata facile per l'ex Fiorentina e Juventus, ma comunque compie diversi interventi decisivi.

Piccini 5.5 - Inizia bene la sfida, nel primo tempo concede pochissimo. Nella ripresa soffre come tutta la linea difensiva, spesso Kolasinac lo salta senza problemi.

Gabriel 5 - Spesso incostante durante tutto il match, non riesce mai ad imporre la sua fisicità. troppi svarioni, concede troppo ad Aubameyang e agli interpreti della catena mancina dei gunners.

Garay 5 - Non riesce mai a gestire la linea difensiva, Ozil e le sue giocate lo mandano sempre fuori posizioni. Dopo pochi minuti di gioco si divora un gol fatto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, soffre insieme ai compagni del pacchetto arretrato.

Roncaglia 4.5 - Partita da dimenticare assolutamente, i gol dell'Arsenal arrivano da due disattenzioni del centrale degli ospiti. Bene in anticipo, ma quando deve gestire i movimenti va in crisi. Disattenzione clamorosa anche sulla terza rete, dove fa un blocco irregolare e lascia libero Aubameyang sul secondo palo.

Gayà 5 - Prova a chiudere lo specchio sul terzo gol dei padroni di casa, ma non riesce a limitare nessuno. Quando Lacazette si muove dalle sue parti va in apnea.

Soler 5 - Un paio di accelerazioni, poi il nulla più totale. Non si accende mai, nemmeno sui ribaltamenti di fronte. Mancano anche le sue giocate sulla corsia destra. (Dal 72' Wass 5.5 - Non ha un buon impatto sulla sfida, si vede davvero poco).

Parejo 5.5 - Molto nervoso sin dai primi minuti, non riesce a trovare mai la giocata giusta. La pressione di Xhaka lo manda fuori giri durante tutta la sfida.

Diakhaby 7 - Il gol fa pensare soltanto ad una cosa, Marcelino ha trovato la soluzione per mandare in crisi l'Arsenal. In effetti è uno dei migliori, ma predica letteralmente nel deserto. Ha il merito di aprire le marcature dopo pochi minuti di gioco.

Guedes 6 - Sicuramente prova a fare qualcosa di più rispetto ai compagni di reparto, ma non dà mai quello spunto decisivo. (Dal 72' Gameiro 6 - Si divora il gol del pareggio, ma fa più lui in venti minuti che i compagni in 90').

Rodrigo 6.5 - Non è mai semplice gestire il reparto da soli, ma lui lo fa senza mai andare in difficoltà. Si muove e non dà riferimenti, è uno dei più propositivi. (Dall'89' Santi Mina s.v.).